Qué significa el fallo de la Corte Suprema sobre el voto por correo y qué pasará con las elecciones 2026 en EE.UU.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el voto por correo reabrió una disputa que todavía puede alterar las reglas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El máximo tribunal levantó uno de los bloqueos judiciales contra el decreto de Donald Trump, lo que acercó al gobierno a la posibilidad de aplicar nuevas exigencias sobre las boletas que circulan a través del Servicio Postal.

Fallo de la Corte Suprema sobre el voto por correo: qué decidió y qué dejó pendiente

En el fallo oficial del pasado 24 de agosto, la Corte Suprema estadounidense suspendió una orden que frenaba las secciones 2 y 3 de la Orden Ejecutiva 14399 en la demanda de 23 estados y el Distrito de Columbia.

Una segunda orden federal todavía impide que el USPS aplique las nuevas condiciones para las boletas del 3 de noviembre Fotomontaje editado con IA

El tribunal consideró que estas jurisdicciones realizaron la presentación judicial demasiado pronto, porque todavía no podían demostrar que el decreto les provocara un perjuicio concreto e inminente. Por eso, la Corte suspendió la cautelar sin pronunciarse sobre la legalidad de la medida de Trump.

Además, la resolución aclaró que las medidas del gobierno todavía pueden recibir nuevas impugnaciones. En detalle, las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan rechazaron el criterio de la mayoría, mientras Ketanji Brown Jackson presentó una disidencia separada.

Elecciones 2026: las nuevas reglas del USPS todavía están bloqueadas

A pesar del fallo de la Corte Suprema, el punto central para las elecciones de noviembre está en otra causa. La jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, dictó el 11 de agosto una orden judicial contra la sección 3.

Esa medida prohíbe al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) aplicar las nuevas reglas para las elecciones federales del 3 de noviembre o cualquier elección anterior.

Associated Press informó que esa segunda cautelar seguía vigente después de la decisión de la Corte Suprema. En ese contexto, la administración Trump presentó el lunes 24 de agosto por la noche una moción para intentar levantarla.

La parte del decreto de Trump sobre el voto por correo que puede avanzar

La Orden Ejecutiva 14399 también incluye medidas que no dependen del USPS. La sección 2 ordenó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) elaborar listas de votantes con ciudadanos estadounidenses de 18 años o más residentes en cada estado.

El máximo tribunal levantó una cautelar contra el decreto de Trump, pero no resolvió si sus medidas son legales Fotomontaje generado con IA

Además, la sección 2(b) ordenó al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) priorizar investigaciones y, cuando corresponda, procesamientos contra funcionarios u otras personas que entreguen boletas federales a electores no habilitados. Sobre esto, la Corte Suprema sostuvo que esas instrucciones, por sí mismas, no imponían obligaciones a los estados.

Voto por correo: qué exigirán las nuevas reglas del USPS si entran en vigor

Mientras continúa la disputa judicial, el USPS ya dejó lista la norma que desarrolla el decreto de Trump sobre el voto por correo. La regla final del Servicio Postal exige que los funcionarios electorales o sus proveedores autorizados carguen en un portal federal el nombre y la dirección del destinatario, el estado emisor y los códigos de barras de los sobres de salida y devolución.

El votante no debe registrarse personalmente ante la entidad postal. La norma también establece estándares para el diseño de los sobres y códigos Intelligent Mail únicos.

Antes de aceptar una tanda de boletas salientes, el USPS debe verificar el código de barras con la información del portal. Si el envío no cumple los requisitos, el Servicio Postal no lo aceptará y lo devolverá para que se corrijan los errores.

Una vez aceptado el envío de boletas salientes, el USPS indicó que el correo seguirá el proceso habitual. Los electores podrán devolver sus sobres desde un buzón residencial, un buzón azul o un mostrador postal.

El organismo también aclaró que no verificará ciudadanía, elegibilidad, nombres o domicilios individuales durante ese control.

Elecciones 2026: por qué el futuro de las reglas del USPS sigue abierto

El propio USPS escribió en su regla final que no aplicará esas disposiciones a los comicios de 2026 mientras sigan vigentes las cautelares. Si el gobierno obtiene una autorización judicial a tiempo, el organismo prevé activar el sistema de inmediato.

Associated Press señaló que Carolina del Norte comenzará a enviar el 4 de septiembre las primeras boletas a militares y ciudadanos estadounidenses en el exterior. Ese calendario deja poco margen para resolver el litigio y para que las autoridades adapten materiales si las reglas entran en vigor.

CNN también destacó el principio Purcell, una doctrina que desaconseja a los tribunales federales modificar reglas electorales cerca de una elección. Si la pelea judicial se extiende hacia noviembre, el DOJ podría sostener que ya es demasiado tarde para una intervención que altere el proceso.