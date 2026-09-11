Atentado a las Torres Gemelas, en vivo: los actos y homenajes por el 11 de Septiembre en Estados Unidos
Donald Trump no viajó a Nueva York, donde tienen lugar los actos principales, con expresidentes y el alcalde Mamdani; encabezará un homenaje en el Pentágono
Dos ceremonias
Nueva York conmemora este viernes los 25 años de los peores atentados jamás perpetrados en suelo estadounidense, sin el presidente Donald Trump, y en medio del rechazo de conservadores a la presencia en la ceremonia del primer alcalde musulmán de la ciudad. El presidente optó por asistir a otra ceremonia, en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, también blanco de un avión secuestrado por la organización jihadista Al-Qaeda.
El vicepresidente JD Vance estará en Nueva York junto a los cuatro exmandatarios estadounidenses Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, los tres demócratas, así como el republicano George W. Bush, quien gobernaba el día en que los ataques causaron la muerte de casi 3000 personas. Junto a ellos ocupará un lugar destacado Zohran Mamdani, de 34 años, perteneciente al ala izquierda del Partido Demócrata y primer alcalde de la ciudad en prestar juramento sobre el Corán.
Empezó el acto en el Pentágono
La ceremonia por el 25° aniversario del 11-S comenzó también en el Pentágono, con la lectura de los nombres de las víctimas de los atentados. El presidente Donald Trump, que tiene previsto pronunciar un discurso, llegó acompañado por la primera dama Melania Trump. Entre los asistentes se encuentran además el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el fiscal general, Todd Blanche; el director del FBI, Kash Patel; y el secretario de Energía, Chris Wright. También participan el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice.
Arabia Saudita, en el centro del reclamo
Uno de los momentos más fuertes de la ceremonia se produjo cuando Terry Strada, viuda de Tom Strada, una de las víctimas del 11-S, lanzó un duro reclamo por el papel de Arabia Saudita y recibió aplausos de los presentes. “Todavía no tenemos justicia por el papel que Arabia Saudita jugó en tu asesinato”, dijo al recordar a su marido. Strada acusó al reino de haber fomentado una cultura de terrorismo antiestadounidense y de haber enviado agentes para apoyar a los secuestradores, y cuestionó a sucesivos gobiernos de Estados Unidos por haber “protegido a los sauditas” en lugar de respaldar a las familias. También hizo un llamado directo a Donald Trump y al vicepresidente JD Vance para que exijan a Riad dejar de negar su responsabilidad y acompañen a los familiares y sobrevivientes.
"For 25 years, administration after administration, including leaders in front of us here today, chose to protect the Saudis instead of standing with the 9/11 families."— Fox News (@FoxNews) September 11, 2026
Twenty-five years after losing her husband on 9/11, Terry Strada stands at Ground Zero and demands justice,… pic.twitter.com/ATvKbs9D1W
La ausencia de Trump
Donald Trump volvió a explicar por qué no participó de la ceremonia en la Zona Cero y negó que su ausencia estuviera vinculada con la imposibilidad de dar un discurso. “No hay discursos y no voy a forzarme. Hablo suficiente”, dijo en una entrevista radial, aunque CNN había informado previamente que uno de los motivos de su decisión era precisamente su deseo de pronunciar unas palabras.
Desde 2012, el Museo y Memorial del 11-S impide que los políticos hablen durante la ceremonia para preservar su carácter apartidario. Trump, sin embargo, aseguró que habrían hecho una excepción: “Estoy seguro de que, si hubiera querido hablar, me habrían dejado. Soy el presidente”. Más tarde dará un discurso en el acto del Pentágono.
El saludo entre Mamdani y Giuliani
Uno de los momentos políticos de la ceremonia fue el saludo entre el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el exalcalde Rudy Giuliani, que gobernaba la ciudad durante los atentados de 2001. El gesto se produjo apenas días después de una fuerte polémica entre ambos: Giuliani había cuestionado públicamente la presencia de Mamdani en la conmemoración e incluso había dicho que debía mantenerse alejado del acto, en declaraciones en las que aludió a su condición de musulmán y lo comparó con los responsables del 11-S. Mamdani rechazó esas críticas y sostuvo que su participación tenía como único objetivo honrar a las víctimas y a los rescatistas.
New York City Mayor Zohran Mamdani was seen shaking hands with former Mayor Rudy Giuliani, who led the city during the 9/11 attacks, at the 25th anniversary remembrance ceremony. pic.twitter.com/3T1CGyEErq— Fox News (@FoxNews) September 11, 2026
Los nombres
Durante la ceremonia, familiares de las víctimas leerán uno por uno los nombres de las 2977 personas que murieron en los atentados. La lectura será interrumpida por distintos momentos de silencio, previstos para coincidir con instantes clave de aquella mañana, entre ellos los impactos de los aviones contra las Torres Gemelas y el posterior derrumbe de los edificios.
Empezó el acto en Nueva York
Los tres expresidentes estadounidenses demócratas Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, así como el republicano George W. Bush, quien gobernaba el país al momento de los ataques están presentes en el homenaje en Nueva York. También está el alcalde neoyorquino, el socialista Zohran Mamdani, y el exalcalde Rudy Giuliani, quien había cuestionado la presencia del líder musulmán. Representando al gobierno nacional asistió el vicepresidente, JD Vance, dado que Donald Trump se quedó en Washington para asistir a una ceremonia en el Pentágono.
La ceremonia comenzó con el sonar de una campana y un minuto de silencio. Después, los familiares leyeron los nombres de las víctimas del atentado de Al-Qaeda, intercalando momentos de silencio en puntos clave de la cronología del ataque.
Recuerdo en el Pentágono
Bajo un aguacero al amanecer, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y altos mandos militares permanecieron en el exterior del Pentágono, sede del Departamento de Defensa, mientras se desplegaba la enorme bandera estadounidense en el edificio impactado por un avión secuestrado hace un cuarto de siglo.
El "homenaje" de Al-Qaeda
Según SITE Intelligence Group, organismo especializado en la vigilancia de páginas web islamistas, Al-Qaeda ha publicado imágenes de su jefe en el momento de los atentados, Osama ben Laden, y de su hijo Hamza, con motivo del aniversario.
Ben Laden fue abatido en 2011 en una operación estadounidense; su hijo en 2019 de acuerdo con Trump.
Polémica por Mamdani
Algunas voces conservadoras pidieron que Mamdani no asista a las conmemoraciones, entre ellas la de Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York en el momento de los atentados y quien luego fue abogado de Donald Trump. Giuliani se declaró ofendido por la presencia del joven mandatario en la “Zona Cero”. Con más de 100.000 firmas de respaldo, una petición lo acusa de estar asociado con personas “desdeñosas con las instituciones estadounidenses o insuficientemente críticas con las ideologías extremistas”, sin precisar cuáles.
Miembro de la pequeña formación Socialistas Democráticos de América, Mamdani es un militante comprometido con la causa palestina y muy crítico con Israel, al que acusa de haber perpetrado un “genocidio” en Gaza. Esta semana anunció la publicación de decenas de miles de documentos que revelan, según él, que la ciudad ocultó información sobre la toxicidad del aire tras los atentados contra el World Trade Center. Además de las 2977 personas fallecidas en Estados Unidos el día de los atentados, principalmente en Nueva York, más de 9400 han muerto posteriormente a causa de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico.
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