Noticias de Nueva York en vivo, hoy: actos por el 9/11 y la duda de si estará Mamdani

La ciudad de Nueva York conmemora este viernes 11 de septiembre el 25° aniversario de los atentados de 2001 a las Torres Gemelas en el Bajo Manhattan. La jornada, que contará con la presencia del alcalde Zohran Mamdani, incluye ceremonias de homenaje, un operativo especial de seguridad y restricciones de tránsito vehicular.

9/11 en Nueva York: horario y acceso a la ceremonia en el Memorial

La ceremonia principal se realiza en la plaza del Memorial del 11S (9/11 National Memorial) a partir de las 8.30 hs (hora local). Los familiares de las víctimas podrán ingresar al recinto desde las 7 hs, mientras que el acceso permanecerá restringido al público general durante el evento.

El evento principal se lleva a cabo en la plaza del Memorial del 11S a partir de las 8:30 horas KENA BETANCUR - AFP

En el acto, de acuerdo con Gothamist, los familiares leerán los nombres de las víctimas. La conmemoración incluye siete momentos de silencio, y el primero ocurrirá a las 8.46 para marcar el impacto contra la primera torre.

La plaza del Memorial reabre sus puertas al público a las 15 horas para el Homenaje en Luz. Esta instalación proyecta dos haces de luz hacia el cielo para representar las Torres Gemelas.

Zohran Mamdani en el acto del 9/11: por qué no brinda un discurso

De acuerdo con Político, está prevista la asistencia de Zohran Mamdani este viernes a la ceremonia en el Memorial del 11S. El alcalde confirmó su presencia, a pesar de las objeciones planteadas por exautoridades de la ciudad y familiares de víctimas.

Sin embargo, según el portal Swiss Info, el funcionario no ofrecerá ningún discurso durante la conmemoración. Esto se debe a que la organización del evento prohíbe las intervenciones de los políticos desde el año 2012 para mantener el foco en las víctimas.

El alcalde defendió su presencia como representante ejecutivo de la ciudad. Asimismo, la gobernadora Kathy Hochul respaldó la participación del funcionario en la ceremonia.

No es en Nueva York: dónde habla Donald Trump

El presidente Donald Trump no asistirá este viernes a la ceremonia en la Zona Cero de Manhattan. En su lugar, el vicepresidente JD Vance acudirá a la conmemoración en representación del gobierno federal.

Este viernes, el presidente Donald Trump asiste a los actos de homenaje en el Pentágono por el 9/11 Julia Demaree Nikhinson - AP

El mandatario estadounidense participará en los actos de homenaje en el Pentágono. En dicha instalación de Virginia, Trump brindará un discurso formal ante los asistentes.

9/11 en NYC: cierres de calles y operativo de seguridad en Lower Manhattan

La comisionada Jessica Tisch dispuso un despliegue de seguridad con agentes uniformados, la Oficina Antiterrorista y equipos de armas pesadas, según Gothamist. Asimismo, el Servicio Secreto colocó vallas de protección en la autopista West Side Highway y el perímetro del Memorial.

En ese marco, las autoridades aplican el cierre de calles desde las 6 horas al sur de Canal Street. La lista completa de las vías cerradas al tránsito vehicular:

Perímetro delimitado por Chambers Street al norte, Morris Street/Edgar Street/Rector Street/Joseph P. Ward Street al sur, Broadway al este y West Street al oeste

Joseph P. Ward Street entre West Street y Washington Street

Washington Street entre Rector Street y Joseph P. Ward Street

Rector Street entre Washington Street y Greenwich Street

Greenwich Street entre Rector Street y el túnel Brooklyn Battery

Edgar Street entre Greenwich Street y Trinity Place

Trinity Place entre Edgar Street y Morris Street

El anuncio de Mamdani sobre la moratoria de IA en las escuelas de Nueva York

Las autoridades instan a los conductores a evitar la circulación en el Bajo Manhattan durante toda la jornada. La policía mantendrá la vigilancia especial hasta la conclusión de las actividades.