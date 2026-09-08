Los documentos secretos del 11-S que comprometen a Nueva York y el fuerte cruce de Mamdani con Giuliani por el 25 aniversario

NUEVA YORK.– Cuando faltan apenas tres días para el 25° aniversario del 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York difundió este martes más de 170.000 páginas de documentos hasta ahora reservados que revelan que funcionarios municipales sabían que el aire en torno al Ground Zero no era seguro, pese a los mensajes de tranquilidad que se transmitieron entonces a la población.

El alcalde Zohran Mamdani presentó los archivos y cuestionó con dureza las decisiones adoptadas tras el derrumbe de las Torres Gemelas. “La gente se enfermó porque los líderes en quienes confiaban les mintieron y les dijeron que era seguro respirar un aire que en realidad era tóxico”, afirmó.

En esta foto del 11 de septiembre de 2001, los bomberos trabajan bajo los parteluces destruidos, los puntales verticales que en su día sostenían los muros exteriores de las torres del World Trade Center Mark Lennihan - AP

Consultado sobre si la demora en hacer públicos los documentos podía interpretarse como un encubrimiento, Mamdani respondió que “múltiples administraciones” se habían negado durante años a divulgar información que, a su juicio, los neoyorquinos tenían derecho a conocer.

Los documentos forman parte de 68 cajas halladas el año pasado en una oficina municipal. Entre ellos figura el llamado “Harding Memo”, enviado al entonces vicealcalde Robert Harding, que advertía sobre la posibilidad de miles de demandas por la exposición al aire contaminado y por la falta de equipos de protección. El texto también analizaba distintas vías para limitar la responsabilidad legal de la ciudad.

Con el paso de los años, la dimensión sanitaria del 11-S no hizo más que crecer. Al menos 140.000 personas están inscriptas en el World Trade Center Health Program y unas 49.000 padecen cánceres certificados como vinculados con los atentados al WTC. Mamdani sostuvo que ya murieron más personas por enfermedades relacionadas con los ataques que las asesinadas aquel día.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El cáncer, de hecho, no figuraba entre las patologías cubiertas cuando el Congreso creó el programa en 2011. Fue incorporado al año siguiente, tras la presión de activistas y la publicación de un estudio que detectó tasas elevadas de la enfermedad entre bomberos que habían trabajado en el Ground Zero.

La difusión de los archivos reforzó así los reclamos de sobrevivientes, socorristas y familiares. Jon Stewart, una de las figuras más visibles en la lucha por la atención médica de los afectados, acompañó a Mamdani durante el anuncio.

“Había veneno en el aire, en el suelo, en las ventanas, en los aires acondicionados, en las mascotas y en la ropa”, dijo. “Todos lo sabían. Ahora está muy claro que la ciudad también lo sabía”.

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Mayor Mamdani Holds Press Conference to Make a 9/11-Related Announcement — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 8, 2026

Ese costo humano tendrá este año un lugar especial en la ceremonia central del viernes. Por primera vez habrá siete momentos de silencio. Seis recordarán los impactos de los aviones, el derrumbe de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y el vuelo 93. El séptimo estará dedicado a quienes murieron durante estos 25 años por enfermedades y lesiones relacionadas con el 11-S.

Cruce con Giuliani

Pero el aniversario también llega atravesado por la política. Mamdani, de 34 años, será el primer alcalde musulmán de Nueva York en participar como jefe de la ciudad en la ceremonia del Ground Zero. Su presencia desató una campaña de rechazo entre sectores conservadores, algunos familiares de víctimas y figuras como Rudy Giuliani, alcalde de la ciudad durante los atentados. Una petición reunió cerca de 100.000 firmas para pedir que no asista.

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani en un acto conmemorativo por el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre, en Washington Mark Schiefelbein - AP

“Me ofende que venga”, dijo Giuliani en Newsmax. El exalcalde señaló que perdió amigos en los atentados y que mantiene una relación cercana con numerosas familias de víctimas. También acusó a Mamdani de no reconocer que el 11-S fue “un ataque terrorista islámico contra Estados Unidos”, aunque medios que revisaron sus declaraciones públicas no encontraron pruebas que respaldaran esa afirmación.

Las críticas alcanzaron además a Ramzi Kassem, principal asesor jurídico de Mamdani, quien representó a Ahmed al-Darbi, un saudita condenado por terrorismo cuyo cuñado fue uno de los secuestradores del vuelo 77 que se estrelló contra el Pentágono.

I loved Terence so much. I gave him a few medals for his heroism. His wife was my assistant. So many people murdered….so many heroes. Thank you 🙏 for sharing this picture and talking about Terence https://t.co/mKwtFCmXKo — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) September 8, 2026

Mamdani respondió con una intensa agenda de homenajes. “Estoy orgulloso de ser el alcalde de esta ciudad. Amo esta ciudad. Amo este país”, afirmó. Participará de al menos ocho actos y estará el viernes en el Ground Zero para la lectura de los nombres de las víctimas. También declaró cada 11 de septiembre como “Día de Conmemoración y Servicio”.

Trump rindió homenaje a las víctimas

En Washington, Donald Trump también abrió la semana de conmemoraciones con un acto en la Elipse, frente a la Casa Blanca, donde se exhibió una viga de acero de 6,4 metros y casi ocho toneladas recuperada de la Torre Sur del World Trade Center.

“Este pedazo de acero maltratado es un recordatorio de que Estados Unidos ha sido bendecido con una fortaleza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede conquistar y ningún terror puede destruir”, afirmó.

On 9/11, nearly 3,000 precious souls were stolen from us, killed by evil terrorists.



Years later, we gather on another Tuesday morning in September to reaffirm the sacred vow we made a quarter of a century ago: WE WILL NEVER FORGET. pic.twitter.com/bwVVIxAm7J — The White House (@WhiteHouse) September 8, 2026

La pieza recorrerá Nueva York el viernes en una procesión que seguirá los pasos del bombero Stephen Siller, muerto durante los ataques.

Trump sostuvo que el 11-S fue uno de esos momentos que “dividen el tiempo entre lo que vino antes y lo que vino después” y rindió homenaje a varias de sus víctimas. Reconoció al bombero Jeffrey Palazzo y otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Welles Crowther, el joven conocido como “el hombre del pañuelo rojo” por haber rescatado a varias personas de las Torres Gemelas.

El presidente participará el viernes de otra ceremonia conmemorativa en el Pentágono.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula al salir de un evento de "Steel Across America" antes del 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre en la Elipse, cerca de la Casa Blanca, el 8 de septiembre de 2026 SAUL LOEB - AFP

Durante su discurso, Trump también volvió sobre su propia experiencia después de los atentados y relató que estuvo cerca del lugar cuando escuchó crujir el edificio entonces conocido como U.S. Steel Building.

“Yo estaba construyendo un gran edificio en Nueva York y llevé a todo el equipo allí justo después de que esto ocurrió”, dijo. “Pensamos que se nos venía encima. Y dos bomberos —tipos grandes y fuertes, y yo no soy el tipo más pequeño del mundo— me agarraron por debajo de los brazos”.

“Me levantaron y empezaron a correr conmigo”, agregó. “Yo dije: ‘Muchachos, puedo correr por mi cuenta’, pero fueron increíbles”.

No quedó claro, a partir de las declaraciones de Trump, en qué momento exacto habría ocurrido el episodio que describió.

Agencias AP y ANSA