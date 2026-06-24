Avance para las casas prefabricadas en EE.UU.: el Congreso aprueba un nuevo proyecto de vivienda asequible

En Estados Unidos, el precio de las propiedades registró un incremento constante en los últimos años y volvió más difícil el acceso a la vivienda. Para enfrentar ese problema, el Congreso aprobó un proyecto que busca aumentar la oferta habitacional y facilitar el desarrollo de casas prefabricadas, aunque la iniciativa aún espera la firma del presidente Donald Trump.

El Congreso estadounidense aprueba el proyecto de vivienda del siglo XXI

Solo unos días después de que fuera aprobado en el Senado, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor del proyecto de Ley de vivienda del siglo XXI, considerado el esfuerzo más amplio en una generación, de acuerdo con CNN.

Uno de los puntos que forman parte de la medida es el apoyo a las viviendas prefabricadas, que pueden construirse de manera más rápida y son más económicas en comparación con las casas tradicionales.

Hasta ahora, la ley exige que ese tipo de inmuebles se construyan sobre una estructura permanente con ruedas que permitan su traslado, como si se tratara de casas móviles tradicionales. Esto no solo incrementa los costos, sino que usualmente limita su ubicación a zonas específicas.

Sin embargo, dado que en la mayoría de las ocasiones las casas prefabricadas ya no se mueven una vez que llegan a su destino, el proyecto de ley busca eliminar el requisito de la base y las ruedas. De acuerdo con el Centro de Políticas Bipartidistas, citado por CNN, podría reducir su costo entre US$5000 y US$10.000.

Otra de las propuestas es que los reguladores que vigilen las viviendas modulares no impongan más obstáculos financieros en comparación con las viviendas tradicionales.

Aunque el proyecto obtuvo un amplio apoyo bipartidista en el Congreso, aún debe ser firmado por el presidente Donald Trump. Reuters reportó que el mandatario canceló el acto de firma previsto para este miércoles 24 de junio, por lo que la iniciativa sigue pendiente de sanción presidencial.

Diversas compañías ya ofrecen modelos de casas prefabricadas asequibles Mercado Libre

Otras propuestas que incluye el proyecto de ley para impulsar la vivienda asequible en EE.UU.

Además de abordar el tema de las casas prefabricadas, estos son otros puntos destacados del proyecto de vivienda aprobado por el Congreso y pendiente de firma presidencial:

Se prohibiría que los grandes inversores institucionales que ya poseen 350 o más viviendas unifamiliares compren propiedades adicionales.

compren propiedades adicionales. Se planea flexibilizar las regulaciones sobre el uso de suelo para alentar el desarrollo de viviendas.

Se crearían incentivos federales para la construcción de más viviendas tanto en zonas urbanas como rurales.

tanto en zonas urbanas como rurales. Se impulsaría un programa piloto para ofrecer subvenciones y préstamos condonables para reparar viviendas y facilitar la conversión de edificios de oficinas en departamentos.

La Ley de vivienda del siglo XXI pretende que más estadounidenses estén en posibilidades de comprar una propiedad Freepik

El costo de la vivienda en Estados Unidos se disparó desde 2012

De acuerdo con un informe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de Estados Unidos, los precios en el mercado inmobiliario en todo el país han experimentado un incremento cada trimestre desde principios de 2012.

A su vez, de acuerdo con la compañía de bienes raíces Redfin, el precio promedio de una vivienda en Estados Unidos en mayo de 2026 registró un incremento del 2% en comparación con el año anterior y se situó en US$398.771. Las ciudades que registraron los mayores incrementos fueron: