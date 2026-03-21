No solo Amazon: la casa prefabricada de Alibaba que tiene un diseño modular de lujo por solo US$14.000

Entre la oferta de casas prefabricadas del mercado inmobiliario estadounidense, muchas opciones resaltan en Amazon, pero otras plataformas, como Alibaba, tienen ofertas atractivas. Allí, un inmueble con un diseño modular de lujo está a la venta por 14.000 dólares. El anuncio incluye la posibilidad de personalizar el hogar, lo que puede modificar el valor final.

Cómo es la casa prefabricada que se vende en Alibaba por US$14.000

En la actualidad, construir una casa de cero, que implica la compra del terreno, los gastos en materiales y el dinero para la mano de obra, está fuera del alcance de muchas personas. Como alternativa asequible se presentan los hogares prefabricados, que llegan listos para ensamblar, y tienen un precio drásticamente menor a las edificaciones tradicionales.

Los vendedores comercializan la casa prefabricada en paneles de 20, 30 y 40 pies (seis, nueve y 12 metros) Alibaba

En Alibaba, una casa resalta entre el resto por sus características. Los usuarios pueden comprarla a un precio de US$14.000, antes de impuestos.

El producto se vende en distintos tamaños, de 20, 30 o 40 pies (seis, nueve y 12 metros), y es posible personalizar el diseño a gusto del comprador. Con una garantía de un año, la vivienda puede adquirirse en distintos colores.

Es importante resaltar que la selección de las dimensiones varía el precio final. Al comprar el producto, el usuario escoge la cantidad de paneles que necesita, con un tamaño mínimo de 37 metros cuadrados. Para esta transacción, el valor promedio es de US$14.000, aunque los modelos de las imágenes pueden mostrar opciones con medidas más grandes.

La casa prefabricada que se vende en Alibaba llega en un plazo estimado de 17 a 24 días a EE.UU. Alibaba

Detalles de la casa prefabricada que se vende en Alibaba por US$14.000

La casa prefabricada modular de dos plantas tiene un diseño tipo contenedor expansible, y puede enviarse desmontada y armarse en el lugar. Entre los principales detalles destacan:

Personalización del inmueble : los compradores pueden adaptar el diseño según sus necesidades.

: los compradores pueden adaptar el diseño según sus necesidades. Utilidad comercial multiuso : la publicación la cataloga como perfecta para usarse como edificio de oficinas, residencia personal y centros comerciales temporales, entre otros.

: la publicación la cataloga como perfecta para usarse como edificio de oficinas, residencia personal y centros comerciales temporales, entre otros. Construcción de resistencia al clima y durabilidad superior : fabricada en acero con paneles tipo sándwich (compuestos por dos chapas metálicas rígidas), la casa es resistente y ofrece una protección confiable contra la lluvia, el viento y las temperaturas extremas.

: fabricada en acero con paneles tipo sándwich (compuestos por dos chapas metálicas rígidas), la casa es resistente y ofrece una protección confiable contra la lluvia, el viento y las temperaturas extremas. Envío: con China como país de origen, los fabricantes pueden trasladar los módulos a la residencia del comprador en un plazo de 17 a 24 días, según el anuncio.

Ventajas y desventajas de comprar una casa prefabricada en EE.UU.

Las viviendas modulares comprenden una oferta asequible para el mercado inmobiliario estadounidense. De acuerdo con el sitio especializado en bienes raíces Build With Rise, uno de los principales beneficios es el precio.

“Además de ser más baratas debido al uso más eficiente de los materiales, las casas prefabricadas reducen costos porque necesitan menos trabajadores de la construcción“, indicaron los expertos.

En ese sentido, otro punto importante corresponde al proceso de construcción relativamente rápido y sin desperdicios. De este modo, es la mejor alternativa para quienes tienen un plazo ajustado para mudarse de hogar.

A su vez, la Oficina de Desarrollo de Políticas e Investigación (PD&R) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) resaltó en un informe de 2023:

Entorno de producción: estos inmuebles se producen en sitios con clima controlado, lo que protege los materiales y el proceso de construcción de las inclemencias del tiempo.

estos inmuebles se producen en sitios con clima controlado, lo que protege los materiales y el proceso de construcción de las inclemencias del tiempo. Eficiencia en su elaboración: el uso de un diseño estandarizado y repetible permite optimizar el desarrollo de los módulos.

el uso de un diseño estandarizado y repetible permite optimizar el desarrollo de los módulos. Proceso de ensamblaje: una vez completado el trabajo en la fábrica, las piezas se ensamblan en el sitio de destino, lo que agiliza el tramo final en comparación con los métodos tradicionales en el lugar.

Por el lado de las desventajas, el documento señala los costos de transporte como un “desafío continuo”. Desde su lugar, Home Direct apunta:

El valor de reventa de una vivienda prefabricada es similar al de las casas construidas en el lugar, pero en algunos casos puede ser menor.

El costo de las conexiones de servicios públicos puede ser mayor. Si la persona construye en una zona rural, por ejemplo, podría tener que pagar más de lo que le gustaría para instalar los servicios antes de mudarse.

Las opciones de financiamiento para unidades prefabricadas son variadas, pero esto puede variar según el terreno y la zona.