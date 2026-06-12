Alerta en Texas: Abbott activa recursos de emergencia ante inundaciones repentinas y tormentas este fin de semana

Una combinación de tormentas, lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas mantiene en alerta a amplias zonas de Texas durante el fin de semana. Ante este escenario, el gobernador Greg Abbott ordenó la activación de recursos estatales para asistir a las comunidades que puedan verse afectadas por el avance de un frente frío y varios episodios de tiempo severo que podrían extenderse hasta comienzos de la próxima semana.

Greg Abbott ordena activar recursos estatales por riesgo de inundaciones en Texas

Según un comunicado oficial de la oficina del gobernador, Greg Abbott instruyó a la Texas Division of Emergency Management (TDEM) para desplegar recursos de respuesta anticipada frente al riesgo de tormentas severas e inundaciones repentinas en distintas regiones del estado.

Satélite De La NOAA Hoy

La decisión se tomó después de que los pronósticos meteorológicos advirtieran sobre varios días consecutivos de precipitaciones y condiciones favorables para eventos de tiempo adverso.

Inicialmente, el peligro se ubicaría sobre sectores del norte y noroeste del estado, aunque posteriormente podría desplazarse hacia el noreste y el este de Texas.

Además, la llegada de humedad tropical desde el Golfo de México podría aumentar las probabilidades de lluvias intensas en el sur y sureste texano durante los primeros días de la próxima semana.

Entre los recursos activados, se encuentran equipos de rescate acuático, embarcaciones para operaciones en inundaciones, helicópteros con capacidad de rescate, patrulleros estatales, ambulancias especializadas y personal destinado a monitorear carreteras, servicios públicos, infraestructura energética y calidad del agua.

Norte y noroeste de Texas enfrentan granizo, viento y lluvias repetidas

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Amarillo, el potencial de tormentas se mantendrá diariamente desde este viernes hasta al menos el martes.

En los Panhandles de Texas, el NWS advierte sobre tormentas que podrían generar granizo de gran tamaño y ráfagas de viento de entre 60 y 70 millas por hora NWS

El pronóstico señala que tanto el viernes como el sábado podrían desarrollarse tormentas fuertes o severas en el área de los Panhandles de Texas.

Algunas células tendrían capacidad para generar granizo de gran tamaño y ráfagas de viento de entre 60 y 70 millas por hora (97 y 113 km/h). Sin embargo, la principal preocupación es la acumulación de agua por lluvias repetidas.

La oficina de Amarillo advirtió que la abundante humedad disponible podría provocar inundaciones localizadas, especialmente durante el sábado por la noche.

Oeste de Texas, en riesgo por inundaciones repentinas y tormentas estacionarias

Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Lubbock, otro de los sectores bajo vigilancia es el oeste de Texas, donde el ingreso de un nuevo frente frío durante el sábado podría desencadenar tormentas más numerosas.

La principal preocupación para esta región es el desarrollo de inundaciones repentinas. El organismo meteorológico indicó que, si el frente pierde velocidad o permanece estacionario, las tormentas podrían desplazarse repetidamente sobre las mismas localidades. Ese fenómeno incrementa el riesgo de anegamientos rápidos.

La oficina del NWS en Lubbock mantiene una vigilancia estricta en el oeste de Texas NWS

Norte de Texas espera lluvias persistentes entre domingo y lunes

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth prevé que las condiciones más inestables regresen con fuerza entre el domingo y el lunes. Los meteorólogos esperan que un frente frío avance hacia el norte de Texas acompañado por una alta probabilidad de lluvias y tormentas.

El pronóstico indica que, durante la madrugada del lunes, podrían producirse tormentas más extensas y persistentes. Aunque el riesgo de fenómenos severos importantes permanece bajo, la amenaza de precipitaciones abundantes y de inundaciones repentinas localizadas aumentará de forma considerable en los lugares donde los fenómenos se vuelvan lentos o repetitivos.

En la región de Fort Worth, los meteorólogos prevén que la actividad tormentosa alcance su punto máximo entre la madrugada del domingo y el lunes NWS

Centro-sur de Texas monitorea lluvias intensas por un frente frío inusual

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Austin/San Antonio, el centro-sur de Texas tendrá tormentas aisladas durante el viernes y el sábado, pero el escenario cambiará con la llegada de un frente frío poco habitual para esta época del año.

La agencia meteorológica señaló que gran parte de la región se encuentra bajo una categoría marginal de riesgo por lluvias excesivas para el próximo lunes, mientras que las llanuras costeras aparecen bajo una categoría superior de riesgo leve.

Las principales amenazas asociadas a las tormentas serán las ráfagas de viento y las precipitaciones localmente intensas capaces de generar inundaciones repentinas.

Sureste de Texas prevé lluvias abundantes y posibles anegamientos urbanos

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Houston/Galveston advirtió que el riesgo más importante para el sureste de Texas comenzará entre la noche del domingo y el martes.

La oficina de Houston/Galveston advierte que, aunque los suelos no están actualmente saturados, las lluvias intensas concentradas en cortos períodos podrían generar inundaciones repentinas NWS

El organismo explicó que, al día de hoy, los suelos no se encuentran completamente saturados, pero destacó que lluvias intensas concentradas en períodos cortos podrían ocasionar inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y zonas bajas.

Costa del Golfo de Texas podría recibir lluvias persistentes y acumulados elevados

Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Corpus Christi, la humedad tropical aumentará progresivamente durante los próximos días, especialmente entre el domingo y el martes.

Desde Corpus Christi se monitorea el aumento de la humedad tropical NWS

Los meteorólogos indicaron que el frente frío previsto para comienzos de la semana podría quedar estacionario sobre la región. De ocurrir ese escenario, funcionaría como un foco permanente para el desarrollo de tormentas y precipitaciones repetidas.

El pronóstico contempla acumulados de lluvia de entre una y tres pulgadas (2,5 y 7,6 centímetros) en varios sectores, aunque las autoridades advirtieron que algunas zonas podrían recibir cantidades superiores dependiendo de la ubicación final del frente.

Por esa razón, la región costera figura dentro de las áreas con vigilancia por posibles inundaciones y lluvias excesivas durante el inicio de la próxima semana.