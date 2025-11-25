Baja la confianza del consumidor en EE. UU. debido a la inflación y el desempleo

WASHINGTON (AP) — Los consumidores en Estados Unidos mostraron mucha menos confianza en la economía en noviembre tras el cierre del gobierno y en medio de una contratación débil e inflación persistente.

El Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor cayó a 88,7 en noviembre desde una lectura revisada al alza de 95,5 en octubre, la segunda lectura más baja desde abril, cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles generalizados que provocaron una caída en el mercado de valores.

Las cifras sugieren que los estadounidenses están cada vez más cautelosos ante los altos costos y el lento crecimiento del empleo, con percepciones del mercado laboral empeorando, según encontró la encuesta.

La disminución de la confianza podría plantear problemas políticos para Trump y los republicanos en el Congreso, ya que las opiniones más pesimistas sobre la economía se observaron entre todas las afiliaciones políticas y fueron particularmente marcadas entre los independientes, señaló el Conference Board.

También el martes, un informe del gobierno mostró que las ventas minoristas se desaceleraron en septiembre después de lecturas saludables durante el verano. Aunque los economistas pronostican un crecimiento saludable para el trimestre de julio a septiembre, muchos esperan un desempeño mucho más débil en los últimos tres meses del año, en gran parte debido al cierre.

