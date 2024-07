Biden dijo en privado que no descarta bajar su candidatura, según The New York Times

Escuchar

NUEVA YORK.- El diario The New York Times publicó este miércoles que el presidente Joe Biden le mencionó a un “aliado clave” de su campaña que no descarta dar de baja su candidatura tras su desastroso desempeño durante el debate del pasado jueves contra Donald Trump.

Según el artículo del diario neoyorquino -que pidió en un editorial que el presidente demócrata dé de baja su candidatura-, Biden admitió que quizás no pueda salvar su candidatura si no puede convencer al público en los próximos días de que está preparado para otro mandato, en medio de un fuerte escrutinio sobre su estado físico y mental tras un debate en el que se lo vio frágil.

La persona a quien Biden le habría hecho el comentario en privado mencionó que el presidente todavía mantiene su intención de ir por la reelección, pero que los próximos días serán clave. En ese sentido, mencionó que debería tener un buen desempeño en una extensa entrevista programada para el viernes en la cadena ABC y en eventos de campaña en Pensilvania y Wisconsin en una semana marcada por el feriado del Día de la Independencia, este jueves, para poder recuperar el impulso.

“Él sabe que si tiene dos eventos más como ese, estaremos en un lugar diferente” al final del fin de semana, dijo el aliado, quien habló en off the record.

Es la primera vez que el presidente admite la posibilidad de dar de baja su candidatura para las elecciones del 5 de noviembre, como pidieron figuras de su partido por lo bajo y este martes, por primera vez, dijo en público un congresista demócrata.

Un alto asesor de Biden, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que el presidente era “muy consciente del desafío político que enfrenta”.

Noticia en desarrollo

LA NACION