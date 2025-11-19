Bielsa asume "toda la responsabilidad" de la paliza recibida por Uruguay ante EE. UU.

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, se atribuyó la responsabilidad absoluta de la humillante derrota 5-1 este martes en un amistoso ante Estados Unidos disputado en Tampa (Florida).

La Celeste, que venía de empatar 0-0 ante México el sábado, volvió a sembrar dudas en ataque y exhibió una fragilidad defensiva que permitió que los locales se avanzaran 4-0 antes del descanso.

"No tengo sensación de reclamo hacia nadie", dijo Bielsa al absolver de culpa a sus futbolistas.

"No siento que haya que hacer un reclamo ni individual ni colectivo y, al no tener esta sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda", argumentó el veterano entrenador argentino.

A siete meses de disputar el Mundial de Norteamérica, Uruguay fue "superado" por un rival que no contó con sus figuras, reconoció Bielsa.

"Nuestro equipo jugó con jugadores que juegan con más frecuencia contra los jugadores que no juegan con más frecuencia en Estados Unidos y las diferencias fueron las que vieron", expuso.

"Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y de cómo planteo el partido, cómo elijo los futbolistas y cuál es el estilo que propongo", desarrolló.

"De ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos", reclamó. "Este no es un problema de jugadores, es un problema de utilización y de gestión de los recursos con los que cuenta la selección uruguaya".

