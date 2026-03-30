Uruguay se lamenta por una baja sensible: Joaquín Piquerez sufrió una grave lesión y se pierde el Mundial

La selección de Uruguay sufrió una baja de peso en la recta previa al Mundial 2026 tras confirmarse la lesión de Joaquín Piquerez, quien quedó descartado para la máxima cita del fútbol luego de padecer una rotura de ligamentos en el tobillo derecho.

El episodio se produjo durante el amistoso frente a Inglaterra, disputado el viernes pasado en el estadio de Wembley. A los 14 minutos del primer tiempo, el lateral izquierdo cayó al césped tras un cruce con Noni Madueke. La secuencia culminó con su salida en camilla, sin poder reincorporarse y con visibles signos de dolor, una imagen que anticipó la gravedad de la lesión.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial del Palmeiras, club al que pertenece el futbolista. “Pruebas adicionales realizadas el domingo confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra”, informó la institución.

Exames complementares realizados no domingo (29) constataram que o lateral-esquerdo Piquerez sofreu ruptura ligamentar no tornozelo direito durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, na sexta-feira (27), no Estádio de Wembley.



Nos próximos dias, o atleta será submetido a… pic.twitter.com/OtA7wGcx9v — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 30, 2026

En el mismo parte se detalló que “en los próximos días, el jugador será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento”.

El diagnóstico dejó sin margen de maniobra al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa. Los plazos estimados de recuperación, que oscilan entre cuatro y seis meses, excluyen al futbolista de la convocatoria mundialista y obligan a una reconfiguración en una de las posiciones que aparecía estabilizada en el equipo.

Durante el encuentro en Londres, la salida de Piquerez derivó en una modificación inmediata del esquema. Ingresó José María Giménez para ocupar un lugar en la zaga central, mientras que Mathías Olivera se desplazó al lateral izquierdo, una alternativa que se proyecta como solución ante la ausencia prolongada.

Piquerez es atendido y retirado en camilla GLYN KIRK - AFP

El impacto de la lesión se extiende también al club brasileño, que pierde a uno de sus jugadores habituales en la temporada. En paralelo, el cuerpo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol mantendrá contacto con el área sanitaria del Palmeiras para seguir la evolución del futbolista.

El amistoso en Wembley finalizó igualado 1-1, en un encuentro que formaba parte de la preparación de ambos seleccionados. En ese marco, la acción que derivó en la lesión de Piquerez se produjo en una jugada disputada con Madueke, en un tramo inicial del partido.

La baja obliga al seleccionado uruguayo a revisar alternativas en el lateral izquierdo a poco más de 70 días del inicio del Mundial. Mientras tanto, el equipo continuará con su agenda internacional: este martes cerrará la ventana de marzo con un amistoso frente a Argelia, que se disputará en el Allianz Stadium.

En ese contexto, la planificación de Bielsa deberá ajustarse a la ausencia de uno de los futbolistas que había ganado continuidad en el ciclo reciente, en un escenario que introduce una variante obligada en la estructura del equipo en la previa del principal objetivo del calendario.