En qué canal pasan Uruguay vs. Argelia por un amistoso hoy

Uruguay y Argelia protagonizan este martes uno de los 38 amistosos internacionales que se desarrollan en la última jornada de la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y lo hacen desde las 15.30 (hora argentina) en el Allianz Arena de Turín en Italia, la casa de Juventus.

El partido no se transmite por TV en la Argentina, pero se puede sintonizar en AUF TV, la plataforma digital de contenidos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Riyad Mahrez es la gran figura de Argelia, que goleó a Guatemala 7 a 0 en su anterior amistoso Simone Arveda - Getty Images Europe

La previa de Uruguay vs. Argelia

Ambos combinados se preparan para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y disputan el último encuentros antes de que sus entrenadores, el argentino Marcelo Bielsa y el bosnio Vladimir Petković, respectivamente; definan la lista de jugadores convocados.

La Celeste igualó la semana pasada ante Inglaterra 1 a 1 en Wembley y dejó una buena imagen frente a uno de los favoritos a ganar la Copa del Mundo. Lo negativo fue la grave lesión que sufrió el lateral izquierdo Joaquín Piquerez que, a excepción de una recuperación rápida y en contra de los pronósticos, no podrá jugar la cita ecuménica.

El equipo africano, en tanto, será el primer rival de la selección argentina en el Grupo J del Mundial. En su anterior amistoso vapuleó a Guatemala 7 a 0 y buscará mostrar otra vez un buena versión pero contra un rival de mayor categoría. Se trata de un plantel con varios jugadores nacidos en Francia que eligieron la nacionalidad de sus ancestros para representarla y que, a diferencia de los otros conjuntos del mediterráneo africano, no es tan estable en cuanto a su nivel.

Posibles formaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa. Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïsa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petković.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Uruguay con una cuota máxima de 2.11 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.42.

La única vez que ambos seleccionados se enfrentaron fue el 12 de agosto de 2009 en un amistoso internacional. El duelo se disputó en Argel, la capital de Argelia, y ganó el local 1 a 0 con tanto de Rafik Djebbour.