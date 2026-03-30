Marcelo Bielsa hizo un análisis de Argelia, rival de la Argentina en el debut en el Mundial

Uruguay ya abandonó el campamento de Arsenal, en Londres, primera escala de la gira que dejó el empate 1-1 ante Inglaterra en Wembley. Desde este lunes se instaló en Turín, donde el martes afrontará el segundo amistoso frente a Argelia, primer rival de la Argentina en el Mundial 2026, el 16 de junio, en Kansas.

Marcelo Bielsa pasó por el predio de Juventus para ofrecer una conferencia de prensa y respondió a la pregunta localista de un periodista, que lo obligó a recordar si alguna vez había enfrentado a la Vecchia Signora. Con dificultad, el Loco hizo memoria y evocó: “Enfrenté a la Juve en un amistoso de pretemporada, cuando yo estaba en Espanyol, creo que fue en 1998, en una cancha muy pequeña. Tenía un equipo extraordinario, estaban Zidane, Conte, Davids, todos muy buenos. Nosotros teníamos a (Juan) Esnáider, que ese día se destacó y después Juventus lo compró”.

El entrenador argentino no quiso entrar en detalles sobre la recuperación de Joaquín Piquerez, el lateral izquierdo titular que contra Inglaterra sufrió la rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo. Será operado y los plazos de rehabilitación se estiman entre dos y cuatro meses, por lo cual está casi descartado para el Mundial. “Ignoro los tiempos que va a demandar la recuperación de Piquerez”, fue la cortante respuesta de Bielsa.

Ante Inglaterra se vio a un Uruguay sometido por la iniciativa rival. El director técnico argentino quiere cambiar esa imagen: “No queríamos jugar en nuestro campo, pero sucedió. Durante largos no conseguimos jugar en el campo inglés. La intención es dominar y atacar más que el rival”.

Argelia, en Génova, viene de golear 7-0 a Guatemala, que iba a ser el adversario de la Argentina en lugar de Mauritania, en un amistoso que debió ser modificado porque la FIFA no permite que una selección juegue en dos continentes distintos durante una ventana internacional.

“Obviamente conozco bien las características de los jugadores de Argelia”, expresó Bielsa, cuyo método de trabajo incluye un exhaustivo análisis de los rivales. Y empezó a desgranar conceptos que describen a la oposición con que se encontrará la Argentina en el debut en el Mundial. “Argelia es casi un equipo europeo; en comparación con Inglaterra, sus jugadores son menos vertiginosos y ponen un poco más de pausa y de desarrollo de la técnica al servicio del estilo de juego. De cara al Mundial, sus perspectivas son positivas".

Riyad Mahrez, una de las individualidades más destacadas de Argelia, remata en la goleada frente a Guatemala Simone Arveda - Getty Images Europe

Luego amplió: “Los jugadores argelinos son muy buenos técnicamente. Al llegar a las ligas europeas le agregan intensidad, transiciones, ida y vuelta, dinámica, capacidad para desmarcarse. Tiene muchos futbolistas creativos y desequilibrantes. Son muy buenos los dos extremos (Riyad Mahrez, Al Ahli y exManchester City, y Mohamed Amoura, Wolfsburgo). También los dos volantes centrales (Ramiz Zerrouki, FC Twente de Países Bajos, y Yassine Titraoui, Charleroi de Bélgica), el volante creativo (Houssem Aouar, exLyon y Roma y actualmente en Al Ittihad), el N° 22 (Ibrahim Maza, volante ofensivo de Bayer Leverkusen), el zaguero central izquierdo (Rami Bensebaini, Borussia Dortmund) y el lateral izquierdo (Rayan Aït-Nouri, Manchester City). Tienen jugadores de primer nivel y un entrenador (Vladimir Petkovic) con muchos antecedentes. Es difícil que no vayan a destacarse en la Copa del Mundo“.

En cuanto a Uruguay, Bielsa se mostró preocupado por la inactividad en Arabia Saudita de Darwin Núñez (“Hace 50 días que no compite oficialmente”) y la escasa continuidad de Nicolás de la Cruz en Flamengo. “De la Cruz fue decisivo para nosotros, está lleno de virtudes, pero que haya dejado de participar es una pérdida en el estado de forma y repercute en el rendimiento. Tanto Darwin como De la Cruz nos obliga a ser prudentes”, agregó Bielsa.

Ahora Argelia en Turín 🫵🏼 pic.twitter.com/cz78pGSyAP — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 29, 2026

Del lado de Argelia, Mahrez hizo un paralelo sudamericano: “La selección uruguaya tiene un estilo de juego similar al de la Argentina, sobre todo en lo que respecta al compromiso físico". Petkovic valoró la goleada frente a Guatemala: “Si el rival no estuvo bien fue gracias al trabajo que hicimos. Fue Argelia quien puso en aprietos a Guatemala, que no suele perder por un resultado así. Merecimos golear, no solo por el juego, sino también por la actitud y las ganas”.

Volviendo a Bielsa, se negó a proyectar hasta dónde puede llegar Uruguay en el Mundial (“Vaticinar va en contra del fútbol, que es impredecible”), pero consideró que tiene un equipo “valioso, respetable y con poderío para competir e imaginar que puede evolucionar durante el Mundial”.

El DT rosarino consideró que su ciclo en la Celeste fue de más a menos: “El comienzo de mi trabajo fue positivo, al igual que la Copa América. En las eliminatorias estuvimos a un punto de ser terceros, que lo podríamos haber conseguido contra el último de las posiciones en la fecha final. El juego fue perdiendo brillo; al principio jugamos buenos partidos contra grandes rivales. Luego mi gestión fue perdiendo valor.”

Bielsa estima que todavía debe recomponer la imagen que dejó la dura goleada por 5-1 ante los suplentes de los Estados Unidos, en un amistoso disputado en noviembre pasado: “Ese derrota fue la base para mostrar el descontento hacia mi. Se pasó a observar mi gestión de otra manera. Una derrota como esa no pasa desapercibida”.