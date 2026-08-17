Mamdani sorprendió a todos con un video en el que habla chino mandarín

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendió con un video en chino mandarín para promocionar una iniciativa que ofrece más de 2000 entradas gratuitas de Broadway a estudiantes de secundaria de la ciudad. La campaña también cuenta con versiones en español, bengalí e inglés.

El alcalde de Nueva York habló mandarín para promocionar una iniciativa cultural

La grabación estuvo dirigida a estudiantes de los cinco distritos de Nueva York y forma parte de una propuesta desarrollada junto con el Theater Development Fund (TDF), una organización sin fines de lucro vinculada con el acceso al teatro.

Mamdani sorprendió hablando chino mandarín

En un mensaje en redes sociales, Mamdani explicó que personas de distintos lugares del mundo llegan a Nueva York para conocer Broadway y sostuvo que los niños que crecen en la ciudad también deberían poder vivir esa experiencia.

La propuesta utiliza una lotería para distribuir las localidades. Los estudiantes interesados pueden participar de la iniciativa y acceder además a información sobre las obras incluidas en el programa.

El alcalde de Nueva York estudió mandarín durante su adolescencia

El idioma no era completamente nuevo para Mamdani. Estudió mandarín en la Bronx High School of Science, donde cursó la escuela secundaria entre 2006 y 2010.

Una portavoz citada por The New York Times señaló que desde entonces no había estudiado ni hablado mandarín de manera seria. Por ese motivo, la aparición llamó la atención tanto por la elección del idioma como por el antecedente académico del funcionario.

El senador estatal John Liu, que habla mandarín con fluidez, evaluó la intervención y destacó la pronunciación, los tonos y el énfasis utilizado en las distintas frases. Le otorgó una calificación de “B”.

Liu también valoró el esfuerzo realizado por Mamdani y bromeó con que todavía tenía margen para mejorar. Su comentario se sumó a las reacciones generadas después de la publicación.

Mamdani sabe diversos idiomas y los utiliza en cada oportunidad que se presenta Captura de NYC Mayor's Office

Mamdani ya había utilizado otros idiomas durante su campaña

El uso de distintas lenguas también estuvo presente durante su campaña electoral. En aquella etapa recurrió al árabe, hindi y urdu, además del inglés, para comunicarse con diferentes comunidades de Nueva York.

Asimismo, el español formó parte de sus apariciones públicas. Durante la campaña, empleó ese idioma en contenidos destinados a votantes hispanohablantes.

La utilización de diferentes lenguas no se limitó a los actos electorales. Desde su llegada al gobierno municipal, también participó en comunicaciones dirigidas a comunidades específicas de la ciudad.

La iniciativa está vinculada con el acceso a Broadway

El Theater Development Fund trabaja desde hace décadas para ampliar el acceso al teatro y las artes escénicas. La organización administra programas de entradas y descuentos para distintos públicos.

La ciudad de Nueva York también trabajó con TDF en otras iniciativas relacionadas con el acceso a espectáculos. El organismo municipal de medios y entretenimiento señala que la organización ofrece a sus miembros entradas con importantes descuentos para producciones de Broadway, Off-Broadway y otras propuestas culturales.

La propuesta busca estudiantes de secundaria, para que puedan conocer espectáculos icónicos de Nueva York Freepik

En este caso, la propuesta está enfocada específicamente en estudiantes de secundaria y busca que jóvenes de los cinco distritos puedan conocer espectáculos que forman parte de la oferta teatral de la ciudad.

El mensaje de Mamdani tuvo repercusión en X

Mamdani compartió la grabación en X el 16 de agosto. El mensaje acumula más de 741.000 visualizaciones y recibió respuestas de distintas cuentas pocas horas después de su publicación.

Entre los usuarios que respondieron apareció Duolingo, la empresa especializada en aprendizaje de idiomas, que escribió “Dejen de superarme”. La respuesta de la empresa se produjo junto con otros comentarios de usuarios que hicieron referencia a la intervención y al manejo del mandarín.