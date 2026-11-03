Cuándo es el último día de trabajo de Gavin Newsom como gobernador en California tras las elecciones 2026

Además de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, California vota en esa misma fecha por el nuevo gobernador y sucesor de Gavin Newsom, quien no pudo presentar su candidatura debido al límite de mandatos establecido en la Constitución estatal. De acuerdo con los términos oficiales, el político permanecerá en su puesto hasta el lunes siguiente al 1° de enero posterior a los comicios.

Cuándo es el último día de trabajo de Gavin Newsom en California

La Constitución estatal de California establece que el gobernador se elige cada cuatro años. Dado que el 1° de enero de 2027 es viernes, el sucesor de Newsom debe asumir el lunes 4 de enero, luego de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026.

El gobernador de California, Gavin Newsom, permanecerá en el cargo hasta el lunes 4 de enero @CAgovernor

Actualmente, el demócrata atraviesa el final de su segundo período al frente de la administración de California. El Artículo V, Sección 2, establece que ningún gobernador puede servir más de dos mandatos, por lo que Newsom no puede presentarse a un tercer mandato.

Newsom, que en sus inicios profesionales fundó una tienda de vinos que se convirtió posteriormente en el Grupo PlumpJack, ingresó a la política en 1996:

Inició su carrera con su primer trabajo en la Comisión de Estacionamiento y Tráfico de San Francisco, y posteriormente en la Junta de Supervisores de San Francisco.

Se convirtió en el alcalde electo más joven de San Francisco en 2003.

Ganó la elección para vicegobernador en 2010, durante la gobernación de Jerry Brown.

Volvió a obtener la victoria en 2014.

Asumió el cargo por primera vez en enero de 2019 tras vencer en las elecciones a su rival republicano John Cox .

tras vencer en las elecciones a su rival republicano . Fue reelegido como gobernador en 2022 con el 60% de los votos.

De cara a su salida del gobierno estatal, su futuro político todavía no es claro. Algunos analistas señalan que el líder demócrata podría trabajar para lanzar su candidatura a la presidencia en 2028, al término del segundo mandato de Donald Trump.

El discurso de Gavin Newsom sobre la importancia de las elecciones en California

Qué se vota en California en las elecciones de 2026: gobernador y otros cargos

El 3 de noviembre se llevará a cabo en California la elección de medio término. Durante esa jornada, los votantes elegirán al gobernador, vicegobernador, secretario de Estado, contralor, tesorero, fiscal general, comisionado de seguros y superintendente de Instrucción Pública, entre otros cargos estatales.

La boleta también incluirá las elecciones de los 52 miembros de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 20 miembros del Senado estatal correspondientes a los distritos pares y los 80 miembros de la Asamblea estatal.

También habrá cargos judiciales de la Corte Suprema y tribunales de apelaciones, además de otros cargos locales según cada jurisdicción. Junto con los políticos, los ciudadanos del Estado Dorado podrán votar distintas propuestas, entre las que se incluyen las siguientes:

Bono para vivienda asequible : autorizaría al estado a tomar deuda por un récord de US$11.250 millones. Del total, US$10.000 millones se destinarían a comprar, construir, rehabilitar y preservar hogares asequibles. Otros US$1.250 millones ayudarían a veteranos a adquirir propiedades.

: autorizaría al estado a tomar deuda por un récord de US$11.250 millones. Del total, US$10.000 millones se destinarían a comprar, construir, rehabilitar y preservar hogares asequibles. Otros US$1.250 millones ayudarían a veteranos a adquirir propiedades. Programa de préstamos hipotecarios por US$25.000 millones: crearía un plan para compradores con ingresos inferiores al 200% del ingreso medio del área. Ofrecería hipotecas de tasa fija por hasta el 17% del precio de compra en propiedades de menos de US$1,5 millones. Los beneficiarios deberían aportar al menos el 3% del pago inicial.

En las encuestas más recientes, el demócrata Becerra supera por más de 20 puntos al republicano Hilton Agencia AP

Las encuestas más recientes para las elecciones de gobernador en California

A falta de dos semanas para los comicios, una de las contiendas más relevantes corresponde al cargo de gobernador, entre el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton. Las encuestas más recientes, recopiladas por The New York Times, muestran el siguiente panorama: