Newsom vs. Trump y qué dicen las encuestas en California en pleno año electoral de medio término

De cara a las elecciones de medio término, una nueva encuesta reveló un marcado contraste entre la percepción de los votantes de California sobre las gestiones de Donald Trump y Gavin Newsom. Mientras la mayoría del electorado mostró su desaprobación al gobierno federal, la administración estatal recibió un respaldo mayoritario.

Qué dicen las encuestas en California sobre Newsom y Trump

En Estados Unidos, el próximo 3 de noviembre los votantes definirán puestos claves, que incluyen cargos federales y estatales, tanto en las gobernaciones como en el Congreso. A falta de poco más de un mes para la jornada electoral, un nuevo estudio elaborado por Telemundo y NBCUniversal mostró una desaprobación significativa hacia la gestión del presidente.

En California, el 64% de los votantes generales desaprueba la gestión del presidente Trump Jacquelyn Martin - AP

De los resultados se desprende que un 68% de los probables votantes hispanos desaprueba su administración, frente a un 31% que la aprueba y un 1% que se mantiene indeciso. En los comicios de 2024, la victoria de Trump fue cimentada en su campaña de deportación masiva, y su gestión ulterior tuvo una incidencia negativa en la opinión de los electores latinos.

En el conjunto general de votantes de California, el rechazo alcanza el 64%, con un 31% de aprobación y un 5% que no está seguro.

En cuanto al gobernador Newsom, su valoración refleja divisiones en la población general pero mantiene solidez entre los electores hispanos:

Votantes hispanos: el 54% aprueba su gestión , un 38% la desaprueba y un 8% se muestra indeciso.

el , un y un 8% se muestra indeciso. Votantes generales: un 46% desaprueba su mandato, mientras que un 45% lo aprueba y el 9% no está seguro.

El liderazgo de Newsom también muestra fuerza en vistas del futuro político nacional. Un 73% de los demócratas hispanos afirmó estar dispuesto a votar por él si busca la candidatura presidencial demócrata en 2028, en comparación con el 66% de respaldo que registra entre los demócratas del electorado general de California.

Entre los votantes de California, un 46% desaprueba el mandato de Newsom, mientras que un 45% lo aprueba Oficina del Gobernador Gavin Newsom

Prioridades del electorado en California: inflación, economía e inmigración

Al consultar sobre los factores decisivos para definir su voto en 2026, los temas vinculados a la economía del hogar ocuparon el primer lugar:

Costo de vida e inflación: representa la mayor preocupación para el 29% de los hispanos y el 25% de los votantes en general .

representa la mayor preocupación para el y el . Economía y empleo: es el segundo punto prioritario, señalado por el 22% de los hispanos y el 23% del total estatal .

es el segundo punto prioritario, señalado por el y el . Inmigración y cumplimiento de leyes migratorias: constituye el tema principal para el 19% del electorado hispano y el 15% de los votantes generales.

En materia de políticas públicas, la condición de California como estado santuario para inmigrantes indocumentados cuenta con un respaldo mayoritario. Un 68% de los votantes hispanos reflejó su apoyo a la medida, mientras que un 27% se opuso.

A nivel estatal, el 53% de la totalidad de votantes respaldó el estatus santuario, un 38% señaló su rechazo y un 9% se mostró indeciso.

El mensaje de Newsom contra Trump en pleno año electoral de medio término

Elecciones en California: encuestas sobre la gobernación

Debido a las leyes vigentes en California, Newsom deberá abandonar su cargo de gobernador tras los comicios de este año, mientras su futuro político aún reposa en la incertidumbre. En este panorama, la elección para la gobernación contempla las opciones del demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton.

Sobre la representación actual, el 55% de los votantes hispanos y el 49% de todos los votantes probables expresaron estar satisfechos con contar con ambos candidatos en la contienda.

En cuanto a la intención de voto, las encuestas más recientes, recopiladas por New York Times, reflejan el siguiente escenario: