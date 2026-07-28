Alex Padilla, el senador latino de California que impulsa un límite para los jueces de la Corte Suprema

El senador latino Alex Padilla, de California, impulsa un proyecto de ley para reestructurar el funcionamiento de la Corte Suprema. La propuesta establecería límites de mandato de 18 años y nombramientos regularizados para los magistrados del máximo tribunal de Estados Unidos, con el objetivo de que los estadounidenses vuelvan a confiar en el proceso judicial.

Alex Padilla propone mandatos de 18 años para los jueces de la Corte Suprema

La Oficina de Prensa de Padilla compartió un comunicado en el que anunció oficialmente la propuesta legislativa presentada por el senador. Al comienzo, el texto remarca que la aprobación del máximo tribunal por parte de los estadounidenses “se acerca a un mínimo histórico”.

Ante las recientes decisiones, la confianza de los estadounidenses en los jueces de la Corte Suprema cayó a "mínimos históricos" según el senador latino Fotomontaje editado con IA

Según el proyecto “Supreme Court Biennial Appointments and Term Limits Act of 2026”, el presidente nombraría a un nuevo magistrado cada dos años .

. Durante sus primeros 18 años, ese juez tendría voto pleno en todos los casos que la Corte resuelve por apelación.

en todos los casos que la Corte resuelve por apelación. Al cumplir ese plazo, no se retiraría del cargo, sino que pasaría a un estatus de “senior”: solo podría intervenir en el pequeño grupo de causas que la Constitución exige que la Corte Suprema resuelva de forma directa, sin apelación previa.

“La Corte Suprema ha alcanzado niveles de politización sin precedentes e inaceptables”, declaró Padilla al presentar la propuesta. “La limitación de mandatos es una solución sensata para reducir la tensión en el Poder Judicial y comenzar a restaurar la confianza en el máximo tribunal de nuestro país”, apuntó luego.

Por su parte, el senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island y miembro de mayor rango del Subcomité Judicial del Senado, remarcó: “Los límites de mandato y los nombramientos regulares harían que el Tribunal fuera más representativo de los estadounidenses de a pie y ayudarían a restaurar el Tribunal Supremo como el órgano independiente que fue creado para ser. Ahora más que nunca, es importante que hagamos esto bien”.

Cómo funcionarían los nombramientos bienales y los períodos de 18 años en la Corte Suprema

Impulsado por Padilla, junto con Whitehouse, Cory Booker (demócrata por Nueva Jersey) y Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), el texto legislativo introduciría los siguientes puntos:

Nombramientos bienales regulares: el Presidente estadounidense debería nombrar a un juez de la Corte Suprema cada dos años, específicamente dentro de los primeros 120 días del primer y tercer año de su mandato. Estas designaciones requerirían el consejo y consentimiento del Senado.

el Presidente estadounidense debería nombrar a un juez de la Corte Suprema cada dos años, específicamente dentro de los primeros 120 días del primer y tercer año de su mandato. Estas designaciones requerirían el consejo y consentimiento del Senado. Restricción en casos de jurisdicción apelada: solo los nueve jueces nombrados más recientemente (que no estén ausentes temporalmente) tendrían la facultad de intervenir en casos de jurisdicción apelada.

solo los nueve jueces nombrados más recientemente (que no estén ausentes temporalmente) tendrían la facultad de intervenir en casos de jurisdicción apelada. Jurisdicción original y otros poderes: todos los jueces del máximo tribunal, independientemente de su antigüedad, podrían investigar casos de jurisdicción original y continuar ejerciendo otros poderes y deberes oficiales requeridos por la ley.

todos los jueces del máximo tribunal, independientemente de su antigüedad, podrían investigar casos de jurisdicción original y continuar ejerciendo otros poderes y deberes oficiales requeridos por la ley. Composición de la Corte: la Corte Suprema estaría integrada por un juez presidente (chief justice) y no menos de ocho magistrados asociados, por lo que serían necesarios seis para constituir un cuórum.

la Corte Suprema estaría integrada por un juez presidente (chief justice) y no menos de ocho magistrados asociados, por lo que serían necesarios seis para constituir un cuórum. Transición a estatus de “Senior”: una vez cumplidos los 18 años en el cargo, los jueces no se retirarían por completo, sino que pasarían a atender únicamente casos de “jurisdicción original” (aquellos requeridos constitucionalmente) y mantendrían otras facultades del cargo. Además, podrían sustituir a uno de los nueve magistrados principales en caso de conflicto de intereses o ausencia.

El proyecto de ley haría que un nuevo magistrado asuma el cargo cada dos años y participe durante 18 años en todos los casos de la Corte Suprema Freepik

Para evitar interferencias inmediatas, la ley no se aplicaría hasta el inicio del primer nuevo mandato presidencial después de su promulgación.

La propuesta cuenta con el copatrocinio de varios senadores demócratas adicionales y el respaldo de numerosas organizaciones civiles, entre los que se incluyen el Brennan Center for Justice, Public Citizen, CREW y la National Women’s Law Center Action Fund.

Una encuesta revela que el 55% de los estadounidenses desaprueba a la Corte Suprema

Los principales impulsores del proyecto buscan revertir los niveles históricamente bajos de aprobación de la Corte y reducir su “politización extrema“.

En su mensaje, el senador Padilla citó una encuesta del Washington Post que encontró que más de la mitad de los estadounidenses (55%) desaprueba la forma en que la Corte Suprema desempeña actualmente su labor. De acuerdo con el informe, el 46% cree que la Corte dictamina sobre las políticas del presidente Donald Trump con base en la ideología en lugar de la ley.

En cuanto a las consideraciones políticas, dos tercios de los republicanos aprueban el tribunal, mientras que tres cuartas partes de los demócratas lo desaprueban. Asimismo, casi seis de cada 10 independientes también lo desaprueban.

El sondeo fue elaborado luego de la reciente decisión del máximo tribunal de ratificar la facultad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS).