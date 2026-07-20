Alex Padilla, senador por California: “Muchos latinos temen reportar crímenes, buscar ayuda médica y vivir su vida”

El senador de California Alex Padilla denunció que la administración de Donald Trump gobierna mediante una estrategia de “miedo e intimidación” contra las comunidades inmigrantes. Durante la 43ª Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (Naleo, por sus siglas en inglés), realizada el 14 de julio en Los Ángeles, advirtió que muchos latinos temen reportar crímenes, buscar atención médica o efectuar sus actividades diarias.

Alex Padilla denuncia temor entre latinos por los operativos del ICE

Padilla sostuvo que el aumento de la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las ciudades provocó temor entre integrantes de las comunidades latinas e inmigrantes. Según señaló, algunas personas desconocen si regresarán con sus familias al final del día.

Para explicar el impacto de esos operativos, el senador mencionó los casos de Ruben Ray Martínez, Silverio Villegas González, Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero. Padilla afirmó que los cuatro murieron a manos de agentes federales de inmigración y sostuvo que las víctimas del “terror de ICE” no son solo sus representados, sino también “vecinos, amigos y familiares”.

Martínez era ciudadano estadounidense y tenía 23 años, según relató Padilla. El senador agregó que Villegas González, padre de tres hijos, acababa de dejarlos en la escuela; que Salgado Araujo se dirigía al trabajo, y que Guerrero contaba con autorización laboral y pudo haber sido confundido con otra persona.

Alex Padilla acusa a la administración Trump de atacar el voto latino

En su discurso, Padilla remarcó que el conflicto “no se trata solo de inmigración” y acusó a la administración Trump de intentar silenciar la participación política de esas comunidades. El legislador incluyó entre esas acciones la manipulación de mapas electorales, los ataques al derecho al voto y el debilitamiento de la confianza en los comicios.

Según explicó, las mismas autoridades que buscan decidir quién puede ser estadounidense también pretenden establecer “qué voces cuentan” en las elecciones. Frente a ese escenario, sostuvo que no se puede permitir que el gobierno federal alcance su objetivo.

Padilla afirmó que las autoridades pretenden decidir tanto quién puede ser estadounidense como qué voces cuentan en los comicios Instagram @senalexpadilla

El demócrata también recordó el momento en que fue derribado y esposado tras intentar hacer preguntas durante una conferencia de prensa de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Padilla destacó que después volvió a ponerse de pie y utilizó ese episodio para pedir que los dirigentes latinos continúen haciéndose oír.

A su vez, calificó el crecimiento del poder político latino como “la peor pesadilla de MAGA”. También consideró decisivos los próximos 112 días, no solo por la celebración de una elección, sino por el tipo de país que quedará para los hijos y nietos de los actuales votantes.

Después de la exposición, Padilla participó junto con el gobernador Gavin Newsom en una conversación moderada por Erica Bernal-Martinez, directora ejecutiva de Naleo y del Fondo Educativo de Naleo. Ambos abordaron las prioridades de California, la elección de un nuevo gobernador en noviembre y los desafíos que enfrenta el estado, informó Caló News.

Padilla sostuvo que la mayor presencia del ICE en las ciudades genera incertidumbre entre quienes no saben si volverán con sus familias al final del día Instagram @senalexpadilla

Alex Padilla pide movilizar el poder político latino antes de las elecciones

Al cerrar su intervención, Padilla preguntó si la comunidad permitirá que el miedo la divida o si utilizará su poder para “organizarse y movilizarse”. A su vez, definió como una responsabilidad colectiva la defensa de la democracia construida por las generaciones anteriores.

Padilla advirtió que los latinos actuales heredaron más poder político que sus antecesores y aseguró que no serán quienes permitan que Trump los haga retroceder. Tras ese mensaje, instó a los participantes a ponerse a trabajar.