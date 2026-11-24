La detención de un guatemalteco acusado de dirigir una red internacional de cocaína en San Diego abrió una nueva etapa en una investigación federal de varios años. Aunque Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “El Kraken”, ya está detenido, el gobierno de Estados Unidos ofrece hasta US$10 millones por información que conduzca a su condena.

Los cargos contra “El Kraken” y la recompensa que ofrece EE.UU.

La fiscalía federal del Distrito Sur de California anunció el arresto el 16 de noviembre y señaló que el acusado, de 40 años, se había declarado inocente durante su primera comparecencia ante un tribunal de San Diego el 9 de noviembre.

Según la fiscalía, la presunta operación se extendió hasta noviembre de 2018 e involucró a Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y otros lugares. (Imágen ilustrativa: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza vía AP)

La acusación formal, presentada por un gran jurado el 1° de noviembre de 2018, incluye conspiración para distribuir cocaína destinada a su importación ilegal y conspiración para distribuir drogas a bordo de una embarcación. Según la fiscalía, la presunta operación se extendió hasta noviembre de 2018 e involucró a Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y otros lugares.

De acuerdo con documentos públicos citados por la fiscalía, los agentes incautaron más de 5500 kilos de cocaína y US$3,7 millones vinculados a Montejo Sáenz durante la investigación.

La fiscalía lo describió como presunto líder de una organización transnacional con vínculos con carteles. La defensa de inocencia que expresó en el tribunal deja las acusaciones sujetas a prueba judicial.

El Departamento de Estado anunció la recompensa de US$10.000.000 junto con Investigaciones de Seguridad Nacional. El alcance es específico: se ofrece por información que lleve a una condena de Montejo Sáenz. El comunicado no indica que la recompensa haya sido pagada ni que haya servido para localizarlo.

Una segunda búsqueda en Guatemala

Ese mismo día, las autoridades anunciaron otra recompensa, también de hasta US$10 millones, por información que conduzca al arresto o la condena de Walfre Donaldo Calderón-Calderón, conocido como “El Teniente Jr.”.

Las autoridades anunciaron otra recompensa, también de hasta US$10 millones, por información que conduzca al arresto o la condena de Walfre Donaldo Calderón-Calderón, conocido como “El Teniente Jr.” United States Attorney' s Office

La fiscalía sostiene que dirige una operación de narcotráfico en el noroeste de Guatemala, cerca de la frontera con México. Su situación es distinta de la de Montejo Sáenz: el anuncio pide información para su arresto o condena.

Calderón-Calderón enfrenta dos cargos de conspiración relacionados con cocaína en una acusación federal de 2019, que se hizo pública en junio de 2025.

Los fiscales dijeron que entonces recibieron información de que su padre, Baldemar Calderón-Carrillo, señalado como acusado principal en ese expediente, había muerto en un enfrentamiento ocurrido en Huehuetenango. Esa referencia procede de la fiscalía, no de una comprobación independiente de esta nota.

En marzo de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a la organización Los Huistas, a Montejo Sáenz y a otras personas United States Attorney' s Office

La investigación también se conecta con medidas anteriores de Estados Unidos. En marzo de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a la organización Los Huistas, a Montejo Sáenz y a otras personas. Ese año, la fiscalía anunció que se había hecho pública la acusación de 2018 contra él, cuando permanecía prófugo.

La noticia en pocas líneas

¿A quién arrestaron en San Diego? A Axel Bladimir Montejo Sáenz, guatemalteco de 40 años conocido como “Kraken”, según la fiscalía federal.

¿Por qué ofrece EE.UU. una recompensa por Montejo Sáenz? Ofrece hasta US$10 millones por información que conduzca a su condena, aunque ya está detenido.

¿Qué cargos enfrenta Montejo Sáenz en California? Dos cargos de conspiración vinculados con la distribución de cocaína; se declaró inocente el 9 de noviembre de 2026.

¿Qué otra recompensa anunció EE.UU. el 16 de noviembre de 2026? Hasta US$10 millones por información que lleve al arresto o condena de Walfre Donaldo Calderón-Calderón.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.