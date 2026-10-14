Bass vs. Raman: quién ganó el debate por las elecciones 2026 y la alcaldía de Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la concejala Nithya Raman protagonizaron un tenso intercambio en el último debate televisado antes de las elecciones para alcalde del 3 de noviembre. Con un electorado todavía indeciso, ambas candidatas buscaron demostrar que tienen la capacidad para dirigir la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

Debate en Los Ángeles: Bass y Raman se cruzaron en vivo

El encuentro, organizado por NBC4 y Telemundo 52 en Universal City, duró una hora y estuvo dedicado a cuestiones como la seguridad pública, la vivienda, la falta de hogar y el desarrollo económico.

Mientras Bass defendió los resultados de su gestión y cuestionó la experiencia de su rival, Raman insistió en que hace falta un cambio de liderazgo para corregir lo que considera fallas estructurales de la gestión municipal.

Las evaluaciones posteriores al debate no coincidieron en un único resultado. Algunos comentaristas consideraron que Bass se impuso por su aplomo, su capacidad para responder a las críticas y el control de la conversación.

Otros destacaron que Raman consiguió instalar preguntas incómodas sobre el desempeño de la alcaldesa, aunque no logró aprovechar todas las oportunidades para consolidar su mensaje de renovación.

Bass vs. Raman: los análisis discreparon sobre la ganadora en Los Ángeles

En su evaluación, Los Angeles Times presentó tres perspectivas diferentes sobre el resultado del encuentro. Los columnistas Gustavo Arellano, Steve Lopez y Lorraine Ali coincidieron en que la confrontación era importante para una campaña que entraba en su etapa final, pero llegaron a conclusiones distintas sobre el desempeño de las candidatas:

Arellano consideró que Raman tuvo una de las intervenciones más memorables de la noche cuando apeló a una pregunta utilizada por el expresidente Ronald Reagan durante la campaña presidencial de 1980: “ ¿Están mejor hoy que hace cuatro años? “. La concejala miró directamente a la cámara para interpelar a los votantes.

de la noche cuando apeló a una pregunta utilizada por el expresidente Ronald Reagan durante la campaña presidencial de 1980: “ “. La concejala miró directamente a la cámara para interpelar a los votantes. Lopez, en cambio, sostuvo que Bass fue la ganadora de la noche . Según su evaluación, la alcaldesa no solo defendió sus logros y respondió a las acusaciones, sino que también transmitió un mayor dominio de la situación .

. Según su evaluación, la alcaldesa no solo defendió sus logros y respondió a las acusaciones, sino que también . Ali también se inclinó por Bass. La columnista destacó la serenidad y la seguridad con las que la alcaldesa afrontó los ataques, frente a una Raman que consultaba reiteradamente sus apuntes mientras defendía su trayectoria en materia de vivienda y personas sin hogar.

El cruce entre las candidatas abordó temas centrales para la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos Los Angeles Mayor Karen Bass / Facebook Nithya for the City

La conclusión compartida por los tres análisis fue que la candidata opositora no logró transformar su posición favorable en los sondeos en una victoria indiscutible frente a las cámaras.

No obstante, el desempeño de Bass tampoco eliminó las dudas sobre su gestión ni garantizó que pudiera revertir el desgaste acumulado durante su primer mandato.

Raman cuestionó la gestión de Bass y la respuesta a los incendios de Palisades

Uno de los asuntos del debate fue la actuación de Bass durante los incendios de Palisades, que comenzaron en enero de 2025 mientras la alcaldesa se encontraba fuera de EE.UU.

En la cobertura del encuentro publicada por The New York Times se destacó que Raman utilizó ese episodio para cuestionar la capacidad de liderazgo de la alcaldesa durante una emergencia.

La concejala recordó que estuvo en el centro de operaciones de emergencia de la ciudad y atendió las necesidades de los residentes de su distrito.

La gestión de los incendios de Palisades fue uno de los puntos de crítica de Raman hacia Bass Instagram/@nithyaforthecity

Raman relató que durante la crisis escuchó repetidamente una pregunta entre los habitantes: “¿Dónde está nuestra alcaldesa?“. Luego aseguró que, si llegaba al cargo, los residentes no tendrían que preguntarse dónde estaba su máxima autoridad durante una catástrofe.

Bass respondió: “Lamento profundamente no haber estado en mi ciudad cuando mi ciudad me necesitaba”. También afirmó que no pasaba un día sin que pensara en las personas fallecidas, las familias que perdieron sus casas y aquellas cuyos hogares seguían en pie, pero que todavía no podían regresar.

Bass atacó la experiencia de Raman y su capacidad para gobernar Los Ángeles

En la cobertura de NBC Los Angeles, la discusión quedó reflejada en un enfrentamiento sobre innovación y experiencia.

Raman presentó su candidatura como una oportunidad para reformar un sistema que considera incapaz de responder adecuadamente a los problemas de la ciudad.

Bass remarcó que gobernar Los Ángeles requiere experiencia y cargó contra el criterio de Raman Eric Thayer - FR171986 AP

Bass, por su parte, sostuvo que gobernar una urbe de 3,8 millones de habitantes requiere experiencia, acuerdos institucionales y capacidad para coordinar diferentes áreas de la administración.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando las candidatas discutieron un video difundido en redes sociales en el que Raman y un influencer parecían describir a Bass y al jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, como “mentirosos fascistas”.

La alcaldesa utilizó el episodio para cuestionar el criterio de su rival y declaró que la situación demostraba que no estaba preparada para el cargo. “Me hizo preguntarme si entiendes lo que significa la palabra ‘fascista’”, le dijo Bass a Raman.