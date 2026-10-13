Karen Bass se prepara para el debate electoral en Los Ángeles: hora y cómo ver en vivo la previa de las midterms 2026

La actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la candidata Nithya Raman se enfrentan este martes 13 de octubre en un debate en vivo por la alcaldía de la ciudad. Se estima que el encuentro dure hora y sea transmitido por NBC4 y Telemundo 52.

Bass vs Raman: qué se sabe del debate por la alcaldía de Los Ángeles

Según NBC Los Angeles, el debate inicia a las 19 hs (hora local) y será producido por NBC4 y Telemundo 52 desde sus estudios en Universal City, en colaboración con la Universidad Loyola Marymount.

El debate a la alcaldía de Los Ángeles inicia a las 19 hs (hora local) y será producido por NBC4 y Telemundo 52 CalMatters

Los moderadores van a ser Colleen Williams, presentadora de NBC4 News; Conan Nolan, jefe de información política en NBC4; y Alejandra Ortiz, presentadora de Noticiero Telemundo 52. La transmisión podrá seguirse a través de las siguientes opciones:

Televisión abierta por NBC4 y Telemundo 52.

Vía streaming a través de nbcla.com y telemundo52.com

Aplicaciones móviles de NBCLA y Telemundo 52

Las estrategias de Karen Bass y Nithya Raman de cara al debate por la alcaldía de Los Ángeles

Según varios analistas en diálogo con Los Angeles Times, ambas candidatas deben presentar diferentes estrategias en el debate.

Nithya Raman ha liderado las últimas encuestas frente a la actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass Instagram/@nithyaforthecity

En ese contexto, esperan que Raman evite cometer errores y proyecte una visión positiva e inspiradora de la ciudad, dado que, según la última encuesta de UC Berkeley IGS/L.A. Times, lidera la intención del voto frente a la actual alcaldesa.

“Para Raman, un debate exitoso es aquel en el que no sucede gran cosa”, dijo Dan Schnur, profesor de ciencias políticas en la USC, la UC Berkeley y la Universidad Pepperdine.

Con respecto a Bass, su desafío será convencer a los votantes de que Ram no está preparada para liderar la Gran Naranja. “La actual alcaldesa necesita explicar a los votantes por qué votar por una candidata poco conocida representaría un riesgo peligroso”, señaló Schnur.

La actual alcaldesa ha centrado su campaña en atacar las políticas de Raman. En una de sus últimas publicaciones en X, Bass acusó a la actual miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles de recibir donaciones de multimillonarios.

Karen Bass apostó por una campaña donde apunta contra Nithya Raman X/@KarenBassLA

“Robar millones a multimillonarios, faltar a las votaciones del consejo Y tomar cócteles mientras el ICE aterroriza la ciudad”, destacó Bass en contra de Raman.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles 2026

Según el sondeo realizado por UC Berkeley IGS / Los Angeles Times entre el 15 y el 20 de septiembre, Raman lidera la contienda con un 39% de apoyo frente al 28% de Bass. Por su parte, un 33% del electorado permanece indeciso.

La concejala municipal aventaja entre los votantes jóvenes de 18 a 39 años, mientras que Bass mantiene su mayor fortaleza entre votantes de 65 años o más (41% frente a 21% de Raman).

Otra encuesta, elaborada por el United Firefighters of Los Angeles City Local 112 del 25 de septiembre al 5 de octubre, mostró una contienda más reñida, con Raman al frente con un 35% y Bass con un 33%.