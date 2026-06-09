¿Adiós Karen Bass? Quiénes son los candidatos oficiales para la alcaldía de Los Ángeles en noviembre 2026

La concejal Nithya Raman avanzó a las elecciones generales por la alcaldía de Los Ángeles tras superar al republicano Spencer Pratt en el conteo final de votos de las primarias del 2 de junio. Con este resultado, la dirigente progresista enfrenta el 3 de noviembre a la actual alcaldesa, Karen Bass.

Quiénes compiten por la alcaldía de Los Ángeles

La elección de noviembre enfrentará a dos figuras demócratas. Mientras Bass busca un segundo mandato al frente de la ciudad, Raman intenta llegar a la alcaldía con una plataforma centrada en la crisis de vivienda, la situación de las personas sin hogar y la gestión urbana.

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La actual alcaldesa sostiene que su experiencia en el gobierno local y sus vínculos con las distintas administraciones son claves para conducir la ciudad de California. Raman, en cambio, se presenta como una alternativa de renovación dentro del espacio demócrata.

CNN proyectó la noche de las primarias que Bass avanzaría a la elección general, mientras que la disputa por el segundo lugar permaneció abierta durante varios días debido al conteo de las boletas enviadas por correo.

Nithya Raman superó a Spencer Pratt en las elecciones primarias de Los Ángeles

Pratt ocupaba el segundo puesto durante la noche electoral, pero perdió ventaja a medida que avanzó el escrutinio. Según CNN, Raman obtuvo más de 43.000 votos adicionales en las actualizaciones posteriores al cierre de las urnas y aumentó su porcentaje general en aproximadamente cinco puntos.

En California, gran parte de los sufragios se emite por correo Matt Slocum - AP

De acuerdo con Associated Press, con un 92% del escrutinio, estos fueron los porcentajes:

Karen Bass : 34,3%

: 34,3% Nithya Raman : 28,6%

: 28,6% Spencer Pratt: 25,8%

Las elecciones en California suelen tardar varios días en definirse debido a que una gran parte de los sufragios se emite por correo. Las boletas con matasellos válido pueden contabilizarse hasta siete días después de la jornada electoral.

La California Voter Foundation recordó que estas demoras son habituales en el estado debido al alto volumen de votos enviados por correo.

Los temas que marcarán la elección entre Karen Bass y Nithya Raman

De acuerdo con especialistas de CNN, la campaña rumbo a noviembre estará atravesada por algunos de los principales desafíos que enfrenta Los Ángeles, entre ellos la crisis habitacional, la situación de las personas sin hogar, la seguridad pública y la respuesta ante emergencias como los incendios forestales.

Karen Bass enfrentará en las elecciones para la alcaldía de Los Ángeles a su antigua aliada Nithya Raman CalMatters

Raman construyó buena parte de su candidatura alrededor de la problemática de la vivienda y prometió reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en campamentos o asentamientos antes de que la ciudad reciba los Juegos Olímpicos de 2028.

Por su parte, Bass argumenta que la experiencia acumulada durante su gestión y la coordinación con los distintos niveles de gobierno son fundamentales para afrontar los desafíos de una ciudad de la magnitud de Los Ángeles.

Spencer Pratt obtuvo apoyo republicano, pero no llegó a las elecciones generales

Pratt, conocido por su participación en el reality show The Hills, ganó notoriedad durante la campaña con críticas a la gestión de Bass, especialmente por la respuesta de las autoridades al incendio de Palisades.

Spencer Pratt candidato por la alcaldía de Los Ángeles, California, quedó fuera de las elecciones generales @spencerpratt/Instagram

Durante las últimas semanas también recibió respaldo de figuras conservadoras y de sectores cercanos al presidente Donald Trump. Sin embargo, el avance del conteo de votos lo relegó al tercer lugar y lo dejó fuera de la elección general de noviembre.