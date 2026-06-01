¿Adiós Karen Bass? La candidata aliada que podría destronar a la alcaldesa de Los Ángeles en las elecciones 2026

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tendrá una nueva rival en su intento por conseguir la reelección. El viernes 29 de mayo, horas antes de que venciera el plazo para inscribir candidaturas, la concejala Nithya Raman confirmó que competirá por el cargo en las elecciones municipales de 2026.

Nithya Raman desafía a Karen Bass en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles 2026

La postulación sorprendió en la política local porque Raman había respaldado previamente a Bass. Según informaron Telemundo 52 y NBC Los Angeles, la concejala decidió lanzar su candidatura tras expresar su frustración por la respuesta de la ciudad frente a distintos problemas urbanos.

“Estamos en un momento de agitación”, afirmó Raman en declaraciones citadas por NBC Los Angeles. Raman presentó oficialmente su candidatura el último día habilitado para hacerlo.

La concejala cuestionó el estado de algunos servicios municipales y sostuvo que los residentes esperan respuestas más rápidas frente a problemas cotidianos como el mantenimiento de calles y la infraestructura.

Perfil de Nithya Raman: biografía y trayectoria política en Los Ángeles

Según la biografía publicada por la oficina del Distrito 4 del Concejo Municipal, Raman nació en India y emigró a Estados Unidos durante su infancia.

Estudió planificación urbana en la Universidad de Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su siglas en inglés). Antes de llegar a la política fundó SELAH Neighborhood Homeless Coalition, una organización dedicada a asistir a personas en situación de calle.

En 2020 fue elegida para representar al Distrito 4 de Los Ángeles. De acuerdo con información oficial del ayuntamiento, se convirtió en la primera mujer de origen surasiático en ocupar un cargo electivo en la ciudad. En marzo de 2024 obtuvo la reelección para un segundo mandato.

Nithya Raman anunció el sábado su postulación a la alcaldía de Los Ángeles Facebook Nithya for the City

Crisis de vivienda y personas sin hogar: prioridades de la campaña de Nithya Raman

Uno de los temas que Raman colocó en el centro de su candidatura es la crisis habitacional.

Actualmente preside el Comité de Vivienda y Personas sin Hogar del Concejo Municipal y sostiene que la ciudad debe acelerar la construcción de viviendas asequibles y reducir los tiempos de aprobación de nuevos proyectos.

Según declaraciones recogidas por Telemundo 52, también se comprometió a reducir la cantidad de personas que viven en las calles antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y a ampliar las soluciones permanentes para quienes permanecen en campamentos.

Hollywood respalda a Nithya Raman para impulsar la producción audiovisual en Los Ángeles

La industria audiovisual también ocupa un lugar destacado en la plataforma de Raman. De acuerdo con NBC Los Angeles, la concejala propone crear una Oficina Cinematográfica de Los Ángeles para agilizar permisos y facilitar el trabajo de productoras y estudios en la ciudad. La iniciativa recibió respaldo público el viernes 29 de mayo durante un acto realizado frente a los estudios Radford de CBS.

Raman preside el Comité de Vivienda y Sinhogarismo y se ha centrado en prioridades como el cambio climático, la vivienda asequible y la protección de los inquilinos Instagram/@cd4losangeles

Entre los participantes estuvo Mike Schur, creador de Parks and Recreation y The Good Place, quien destacó la importancia de retener producciones cinematográficas y televisivas en la ciudad.

“Si Los Ángeles pierde a Hollywood, perdemos una parte enorme de la clase media que ayudó a construir esta ciudad”, afirmó Schur. También participaron Rachel Bloom, Cord Jefferson, Harper Steele, Kay Cannon, Nico Santos y Zeke Smith, además de representantes de la organización Stay in LA.

Controversias y críticas a Nithya Raman tras anunciar candidatura en Los Ángeles

El anuncio también generó cuestionamientos. NBC Los Angeles informó que el Sindicato de Policías de Los Ángeles criticó la decisión de Raman de competir contra Bass después de haber expresado previamente su respaldo a la alcaldesa.

Karen Bass enfrentará en las elecciones para la alcaldía de Los Ángeles a su antigua aliada Nithya Raman CalMatters

Las diferencias entre la concejala y sectores policiales se remontan a posiciones que sostuvo durante su campaña de 2020 sobre el financiamiento de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, la campaña de Bass cuestionó la actuación de Raman en algunas iniciativas relacionadas con la industria audiovisual.

La concejala respondió que en determinados casos debió abstenerse de votar debido a normas sobre conflictos de interés vinculadas al trabajo de su esposo en el sector cinematográfico.