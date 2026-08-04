Buenas noticias en California: las empresas que recibirán hasta US$574 millones para fabricar chips con IA

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que otorgará millones de dólares en fondos para varias empresas que fabrican chips destinados a sistemas de inteligencia artificial (IA). Del total, seis de las compañías tienen operaciones en California y el gobierno recibirá una participación accionaria minoritaria y no controladora como condición.

Fondos CHIPS en California: seis compañías podrían obtener hasta US$574 millones para proyectos

En un comunicado de prensa, las autoridades anunciaron la firma de siete cartas de intención para proporcionar 874 millones de dólares en incentivos federales en virtud de la Ley CHIPS y de Ciencia. Del total, US$574 millones irán para compañías de California.

Por la medida, seis empresas de California recibirán hasta US$574 millones Freepik

Según el comunicado, la iniciativa busca respaldar tecnologías desarrolladas en Estados Unidos, mejorar el rendimiento de los sistemas informáticos avanzados y reforzar las cadenas nacionales de suministro, para fortalecer el liderazgo del país norteamericano en este sector.

En el marco de estas propuestas de financiamiento, las empresas llevarán a cabo actividades de investigación y desarrollo (I+D) con el propósito de abordar tecnologías críticas y promover la fotónica integrada, las arquitecturas informáticas, el encapsulado avanzado, los sustratos, los materiales y la memoria para los sistemas informáticos y de la IA de próxima generación.

“Estos incentivos de I+D del programa CHIPS impulsarán avances significativos en infraestructuras de computación y comunicación para potenciar las capacidades de IA de próxima generación”, declaró Bill Frauenhofer, Director Ejecutivo de Innovación e Inversión en Semiconductores del Departamento de Comercio.

Luego agregó que estos proyectos proporcionarán a las industrias estadounidenses “el ancho de banda y la eficiencia energética necesarios para escalar cargas de trabajo de IA complejas de forma segura y rápida”.

Las compañías Kepler, Multibeam Corporation, Extropic, Thintronics, Aeluma y OBSIDIA Semiconductors fueron las elegidas para recibir fondos del Departamento de Comercio YAKOBCHUK V - Shutterstock

Kepler, Multibeam y otras empresas de California seleccionadas para incentivos federales

En el anuncio, el Departamento de Comercio señala que las siguientes compañías obtendrán fondos para acelerar la innovación en IA:

Kepler: recibirá hasta US$245 millones para I+D con el fin de desarrollar una nueva clase de tecnología de memoria de IA de alto rendimiento, habilitada por tecnologías 3D y ferroeléctricas innovadoras.

recibirá hasta US$245 millones para I+D con el fin de desarrollar una nueva clase de tecnología de memoria de IA de alto rendimiento, habilitada por tecnologías 3D y ferroeléctricas innovadoras. Multibeam Corporation: obtendrá hasta US$140 millones para perfeccionar tecnología de empaquetado avanzada que permita ensamblar y apilar múltiples chips y conectarlos con miles de cables. Esto, según las autoridades, posibilitará sistemas necesarios para la IA y otras aplicaciones informáticas.

obtendrá hasta US$140 millones para perfeccionar tecnología de empaquetado avanzada que permita ensamblar y apilar múltiples chips y conectarlos con miles de cables. Esto, según las autoridades, posibilitará sistemas necesarios para la IA y otras aplicaciones informáticas. Extropic: US$75 millones para fabricar unidades de muestreo termodinámico (TSU, por sus siglas en inglés). Este sistema utiliza las fluctuaciones térmicas naturales para resolver de forma probabilística problemas complejos que abarcan la simulación, la optimización y la IA, con una fracción de la energía consumida por los métodos informáticos convencionales.

US$75 millones para fabricar unidades de muestreo termodinámico (TSU, por sus siglas en inglés). Este sistema utiliza las fluctuaciones térmicas naturales para resolver de forma probabilística problemas complejos que abarcan la simulación, la optimización y la IA, con una fracción de la energía consumida por los métodos informáticos convencionales. Thintronics: US$50 millones para impulsar dieléctricos entre capas de ultrabaja pérdida, necesarios para las interconexiones de semiconductores de próxima generación y el empaquetado avanzado en infraestructuras de computación de alto rendimiento, inteligencia artificial y redes.

US$50 millones para impulsar dieléctricos entre capas de ultrabaja pérdida, necesarios para las interconexiones de semiconductores de próxima generación y el empaquetado avanzado en infraestructuras de computación de alto rendimiento, inteligencia artificial y redes. OBSIDIA Semiconductors: US$34 millones para I+D con el fin de crear sistemas no invasivos de identificación de componentes falsificados y maliciosos que garanticen la procedencia y la trazabilidad en cadenas de suministro seguras para la IA y la electrónica.

US$34 millones para I+D con el fin de crear sistemas no invasivos de identificación de componentes falsificados y maliciosos que garanticen la procedencia y la trazabilidad en cadenas de suministro seguras para la IA y la electrónica. Aeluma: US$30 millones para impulsar una tecnología de sustratos de gran diámetro, libres de fosfuro de indio, que se utilizará para fabricar fotodetectores y láseres para interconexiones fotónicas de IA.

Al margen de las compañías del Estado Dorado, el departamento otorgará US$300 millones a GlobalFoundries para acelerar la investigación y el desarrollo nacional de óptica integrada en dos o tres años.

Además, como condición para obtener los fondos “destinados a mejorar el retorno para el contribuyente estadounidense”, el Departamento de Comercio recibirá una participación minoritaria.

Ley CHIPS: cómo financia semiconductores, inteligencia artificial y computación avanzada

Promulgada durante el gobierno de Joe Biden, la ley CHIPS y Ciencia, cuyo nombre completo es “Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America”, tiene el objetivo de fortalecer la posición de Estados Unidos en la industria global de semiconductores y tecnología avanzada.

En síntesis, la disposición proporciona el marco legal y los fondos para que el Departamento de Comercio otorgue incentivos federales (como los US$874 millones anunciados) a empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de semiconductores. De este modo, la normativa apoya avances en campos específicos como: