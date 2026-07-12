Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció que Texas Instruments Incorporated (TI, por sus siglas en inglés), uno de los mayores fabricantes de semiconductores del mundo, recibió una inversión de US$33.6 millones para fortalecer el liderazgo del estado en el sector tecnológico.

Qué se sabe de la nueva inversión de Greg Abbott a Texas Incorporated

El gobernador informó de la asistencia en un comunicado de prensa. En dicho escrito, informó que los fondos se van a destinar a ampliar la capacidad de producción y financiar inversiones tecnológicas en la planta de fabricación de obleas de 300 mm en Richardson (RFAB, por sus siglas en inglés).

Abbott anuncia un nuevo paso para lograr el liderazgo de Texas en la fabricación de semiconductores

“Texas Instruments es un referente mundial y esta histórica inversión a largo plazo en nuestro gran estado consolida el liderazgo del estado en la fabricación de semiconductores”, señaló Abbott.

Se estima que el proyecto represente una inversión total de US$700 millones en capital. Los recursos provienen del Fondo de Innovación de Semiconductores de Texas (TSIF, por sus siglas en inglés), creado mediante la Ley CHIPS de Texas firmada en 2023.

En qué consiste la Ley CHIPS que permite la nueva inversión de Abbott

La Ley CHIPS de Texas (House Bill 5174) es una legislación firmada por Abbott en junio de 2023 diseñada para consolidar la posición de Texas como el líder nacional en la industria de los semiconductores.

Para mantener este nivel, se establecieron tres pilares operativos administrados por la Oficina de CHIPS de Texas, que forma parte de la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo del gobernador:

Fondo de Innovación de Semiconductores de Texas (TSIF): es un programa de inversiones que otorga fondos de contrapartida a entidades estatales (como universidades) y subvenciones directas a empresas con presencia en Texas para fomentar el desarrollo económico en manufactura y diseño.

es un programa de inversiones que y subvenciones directas a empresas con presencia en Texas para fomentar el desarrollo económico en manufactura y diseño. Consorcio de Innovación de Semiconductores de Texas (TSIC): funciona como un panel asesor para el gobernador y la Legislatura. Está encargado de desarrollar un plan estratégico estatal para atraer inversión pública y privada.

funciona como un para el gobernador y la Legislatura. Está encargado de desarrollar un plan estratégico estatal para atraer inversión pública y privada. Participación Académica: el consorcio incluye representantes de numerosas instituciones, entre ellas la Universidad de Texas en Austin, Texas A&M, la Universidad de Houston y varios colegios comunitarios.

La normativa movilizó una gran cantidad de recursos estatales. En 2023, se asignaron US$698 millones para el nuevo fondo de semiconductores.

El rol de Texas en el sector tecnológico

El Estado de la Estrella Solitaria ocupa un rol importante en la industria tecnológica. De acuerdo con un artículo de David Berwick, director especialista en reclutamiento de ingenieros de software, Texas alberga más de 17.600 firmas tecnológicas que emplean a más de 203.700 trabajadores.

Tesla, Oracle y HP Enterprise han trasladado sus sedes globales a Texas desde 2020 Tesla

De igual modo, empresas de renombre como Tesla, Oracle y HP Enterprise trasladaron sus sedes globales al estado desde 2020. Esto se debe a que las principales ciudades de Texas se especializaron en diferentes rubros como:

Austin: el principal centro de startups , tecnología de consumo y capital de riesgo.

el , tecnología de consumo y capital de riesgo. Dallas: se enfoca en software empresarial , telecomunicaciones y tecnología financiera (fintech).

se enfoca en , telecomunicaciones y tecnología financiera (fintech). Houston: líder en tecnología aplicada a la energía, ciencias de la vida y tecnología industrial.

líder en tecnología aplicada a la energía, ciencias de la vida y tecnología industrial. San Antonio: posee la mayor concentración de empleados de ciberseguridad e inteligencia fuera de Washington D. C., debido a la presencia de la NSA y bases de la Fuerza Aérea.

“Texas cumple con los cuatro criterios clave para ser un centro tecnológico exitoso: presencia de importantes empresas tecnológicas, un sólido ecosistema de startups, acceso a talento universitario cualificado y una infraestructura que favorece el crecimiento”, señaló el director sobre el rol del estado en el área tecnológica.