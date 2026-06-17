La firmó Hochul y entró en vigor en junio: la ley que regula el uso de la IA en Nueva York

A partir del 9 de junio de 2026, Nueva York comenzó a aplicar una nueva regulación vinculada al uso de la inteligencia artificial en la publicidad comercial. La medida, promulgada por la gobernadora Kathy Hochul, establece que las empresas deberán informar de manera clara cuando un anuncio utilice personajes creados artificialmente.

Kathy Hochul impulsó una nueva ley para transparentar el uso de la IA en la publicidad

La nueva normativa surge a partir del proyecto S8420-A, impulsado en el Senado estatal por el legislador Michael Gianaris, y posteriormente convertido en ley bajo la administración de Kathy Hochul.

El anuncio de Hochul sobre su plan para combatir el fraude de seguros en Nueva York

La medida modifica la sección 396-b de la Ley General de Negocios de Nueva York para incorporar definiciones específicas relacionadas con la inteligencia artificial y establecer reglas para la utilización de contenidos sintéticos en campañas publicitarias.

El objetivo principal es que cualquier persona que vea un anuncio comercial pueda saber inmediatamente si observa a un ser humano real o a una creación digital desarrollada mediante inteligencia artificial.

Según la exposición de motivos del proyecto, el crecimiento de estas tecnologías facilitó la aparición de contenidos manipulados en múltiples plataformas, desde redes sociales hasta publicidad digital. Los promotores de la ley sostienen que la falta de identificación adecuada puede contribuir a la desinformación y dificultar que el público distinga entre hechos reales y contenidos fabricados.

IA y publicidad: qué deberán hacer las empresas de Nueva York desde junio de 2026

La obligación principal de la normativa recae sobre cualquier persona, empresa, corporación o entidad que comercialice bienes o servicios y produzca anuncios con intérpretes sintéticos.

La medida busca combatir la desinformación en un entorno digital saturado de contenidos sintéticos x.com/GovKathyHochul

La ley exige que se blanquee de forma clara y destacada dentro del propio anuncio el uso de personajes generados artificialmente. La obligación se aplica independientemente del medio utilizado para difundir la publicidad, siempre que el responsable tenga conocimiento efectivo de que se empleó un intérprete sintético.

De esta manera, las empresas ya no pueden presentar personajes creados completamente por inteligencia artificial como si fueran personas reales sin advertirlo explícitamente al público.

Las multas que establece la nueva ley de Inteligencia Artificial de Nueva York

La normativa también incorpora sanciones económicas para quienes incumplan la obligación de informar. Las penalidades son escalonadas:

Primera infracción : multa civil de US$1000.

: multa civil de US$1000. Infracciones posteriores: multa civil de US$5000 por cada nueva violación.

Además, la ley de Nueva York aclara que estas disposiciones no eliminan ni modifican otros derechos que las personas ya poseen bajo distintas normativas estatales relacionadas con la privacidad, la imagen y la protección legal frente a usos indebidos.

Los cheques que enviará Hochul en Nueva York para contrarrestar el efecto de la inflación

Nueva York y las excepciones previstas en la ley de IA firmada por Kathy Hochul

La regulación no se aplica a todos los contenidos audiovisuales y establece varias excepciones específicas. Quedan excluidos los anuncios y materiales promocionales vinculados a obras expresivas, siempre que el uso del intérprete sintético sea coherente con la obra original. Entre ellas se encuentran:

Películas.

Programas de televisión.

Contenidos para plataformas de streaming.

Documentales.

Videojuegos.

Otras producciones audiovisuales similares.

La ley también excluye dos situaciones adicionales: