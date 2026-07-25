California aclara qué licencia puede obtener una persona sin estatus y quién sí califica para REAL ID

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) detalló los documentos, exámenes y citas que forman parte del trámite de la licencia AB 60. La guía también explica cuándo se aplica una revisión secundaria y en qué caso puede solicitarse una REAL ID.

Quién puede solicitar una licencia de conducir AB 60 en California

La licencia AB 60 está disponible para quienes no pueden presentar una prueba de presencia legal en Estados Unidos. Para obtenerla, deben cumplir los requisitos estatales para conducir y acreditar su identidad y residencia en California, según el sitio web oficial del DMV.

La AB 60 de California está disponible para quienes no pueden demostrar presencia legal Imagen creada con IA

Una persona con licencia AB 60 no puede obtener una REAL ID

Quienes solicitan o renuevan una licencia AB 60 no son elegibles para recibir una REAL ID. Esta credencial solo está disponible para las personas que puedan acreditar una presencia legal aceptada por el DMV y cumplan los demás requisitos federales y estatales.

Para solicitarla, deben presentar un documento original o una copia certificada que demuestre identidad y presencia legal, dos comprobantes de residencia en California y su número de Seguro Social, salvo las excepciones admitidas por el DMV.

Cómo reestablecer la contraseña del DMV

La solicitud puede comenzar en línea, pero debe completarse en una oficina. Durante la cita, el solicitante debe llevar los archivos originales que cargó previamente en el sistema.

Los nueve pasos para completar el trámite de la AB 60 en California

La solicitud puede iniciarse por internet mediante una cuenta MyDMV. Luego, el interesado debe cumplir las siguientes etapas:

Comprobar la elegibilidad .

. Completar la solicitud : crear una cuenta MyDMV e iniciar el formulario de licencia.

: crear una cuenta MyDMV e iniciar el formulario de licencia. Aprobar el examen de conocimientos : rendir una evaluación disponible en más de 40 idiomas.

: rendir una evaluación disponible en más de 40 idiomas. Reunir los documentos : preparar las pruebas de identidad y residencia requeridas.

: preparar las pruebas de identidad y residencia requeridas. Programar una cita : reservar una visita a una oficina del DMV.

: reservar una visita a una oficina del DMV. Acudir a la oficina : dirigirse a la ventanilla identificada como “Start Here”.

: dirigirse a la ventanilla identificada como “Start Here”. Completar una revisión secundaria, si corresponde : participar en una entrevista cuando los documentos no sean suficientes para comprobar identidad o residencia.

: participar en una entrevista cuando los documentos no sean suficientes para comprobar identidad o residencia. Aprobar la prueba de manejo : solicitar una cita por internet o por teléfono.

: solicitar una cita por internet o por teléfono. Recibir la licencia: una vez completado el trámite, el DMV envía la credencial por correo.

El trámite requiere pruebas de identidad y residencia en California Fotomontaje realizado con IA

Qué documentos sirven para acreditar la identidad para tramiar la licencia AB 60 en California

El solicitante debe presentar uno de los comprobantes incluidos en la lista oficial. Entre ellos figura una licencia de conducir o una tarjeta de identificación de California emitida desde octubre de 2000.

También se aceptan la credencial para votar del Instituto Federal Electoral de 2013 y la del Instituto Nacional Electoral de 2014. Otras alternativas son el pasaporte mexicano expedido desde 2008, con fotografía y firma digitales, y la matrícula consular mexicana de 2014 o 2022.

La lista también incluye un pasaporte extranjero vigente aprobado por el DMV. En ese caso, la persona debe contar con un número de Seguro Social que pueda verificarse electrónicamente ante la Administración del Seguro Social.

Los documentos aceptados para demostrar residencia en California

El domicilio en California puede acreditarse con contratos de alquiler firmados por el propietario y el inquilino, escrituras, títulos de inmuebles, facturas hipotecarias o comprobantes de servicios domésticos. Las facturas de telefonía celular también están incluidas.

El organismo acepta documentos escolares, médicos, laborales, religiosos y de seguros. Esta última categoría comprende coberturas médicas, dentales, oftalmológicas, de vida, vivienda, alquiler y vehículos.

También sirven las declaraciones tributarias del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) o de la Junta de Impuestos de Franquicia de California. La nómina contempla además títulos o registros de vehículos y embarcaciones, licencias estatales, tarjetas de identificación y confirmaciones de cambio de domicilio del Servicio Postal mediante el formulario CNL 107.

Otras opciones son los papeles emitidos por organismos gubernamentales, las facturas de impuestos inmobiliarios y los registros de instituciones financieras. También se admiten expedientes judiciales que identifiquen al solicitante como residente de California.

Una carta membretada puede utilizarse para acreditar el domicilio si la emite un refugio para personas sin hogar o mujeres maltratadas, una organización sin fines de lucro, una entidad religiosa, un empleador o un organismo gubernamental.