La tarjeta de pasaporte de EE.UU. no sirve para viajar en avión al extranjero: dónde se usa y cómo ahorrar US$35

Al realizar un viaje al extranjero es necesario presentar documentación que acredite la ciudadanía. En el caso de Estados Unidos, las personas pueden tramitar una tarjeta de pasaporte o un libro pasaporte. Sin embargo, no son válidas para viajes internacionales en avión.

En qué casos es válida una tarjeta pasaporte estadounidense

De acuerdo con la página web de viajes del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la tarjeta de pasaporte estadounidense es un documento de plástico del tamaño de otras credenciales, como las licencias de conducir. Esto quiere decir que no tiene páginas para documentar la entrada y salida de los países extranjeros y, por lo tanto, no es válida para viajes internacionales en avión.

El pasaporte estadounidense en formato libro es la única opción válida para todo tipo de viajes internacionales Travel.gov

Si bien las autoridades estadounidenses explican que el documento acredita la ciudadanía e identidad con la misma validez que el pasaporte en formato libro, solo puede ser utilizado en los siguientes casos:

Ingresar a EE.UU. desde Canadá, México y algunos países del Caribe y Bermudas , pero únicamente por tierra o mar.

, pero únicamente por tierra o mar. Acceder a los carriles rápidos Ready Lanes en las fronteras terrestres con México y Canadá.

en las fronteras terrestres con México y Canadá. Es válida para viajes aéreos únicamente dentro del territorio estadounidense, como una alternativa de Real ID.

Cuánto cuesta la tarjeta pasaporte estadounidense en 2026 y cómo ahorrar US$35

Los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar su pasaporte en uno o ambos formatos a la vez. El proceso se realiza mediante los mismos formularios en los que se debe especificar qué tipo de trámite se va a realizar.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

El solicitante que decida tramitar ambos documentos puede ahorrar US$35 debido a que solo es necesario pagar una tarifa de presentación al DOS. Estos son los costos aprobados en 2026:

Costo para solicitantes por primera vez:

Libro pasaporte : US$165 para adultos y US$135 para menores de 16 años.

: para adultos y US$135 para menores de 16 años. Tarjeta pasaporte: US$65 para adultos y US$50 para menores de 16 años.

Costos de renovación:

Libro pasaporte : US$130 para adultos. Los menores de 16 años no pueden renovar y deben hacer el trámite en persona nuevamente.

: para adultos. Los menores de 16 años no pueden renovar y deben hacer el trámite en persona nuevamente. Tarjeta pasaporte: US$30 para adultos. Los menores de 16 años no pueden renovar y deben volver a solicitarlo en persona.

Pasos para solicitar una tarjeta pasaporte por primera vez

Los adultos estadounidenses que ya cuentan con un libro pasaporte y desean tramitar la tarjeta pasaporte por primera vez, deben seguir estos pasos según el DOS:

Buscar el formulario DS-82 en la página oficial del DOS.

en la página oficial del DOS. Llenar todos los campos y especificar que se solicita solo la tarjeta pasaporte.

Imprimir el formulario en una sola cara.

en una sola cara. Se solicitará una prueba de ciudadanía estadounidense , por ejemplo, certificado de nacimiento, libro pasaporte vigente o certificado de naturalización. Solo se aceptan pruebas en papel y se requerirá una copia.

, por ejemplo, certificado de nacimiento, libro pasaporte vigente o certificado de naturalización. Solo se aceptan pruebas en papel y se requerirá una copia. Presentar una identificación física con fotografía , como una licencia de conducir válida. Se requerirá una copia.

, como una licencia de conducir válida. Se requerirá una copia. Proporcionar una fotografía que cumpla con los requisitos para el pasaporte.

que cumpla con los requisitos para el pasaporte. Realizar el pago correspondiente y adjuntar la prueba del mismo.

La tarjeta pasaporte puede utilizarse para cruzar las fronteras terrestres y para vuelos domésticos de EE.UU. Wikimedia

Toda la documentación deberá llevarse a una oficina autorizada de tramitación de pasaportes. El agente se encargará de verificar los documentos de identidad y pedirá que se firme la solicitud.

Los tiempos de procesamiento de pasaportes son de entre cuatro y seis semanas para el servicio de rutina, además del período de envío. En la página del DOS, en la sección “Consulte el estado de su solicitud”, se puede llevar un seguimiento del trámite.