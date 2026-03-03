Guía completa 2026: cómo tramitar la licencia AB 60 en California si eres migrante sin estatus legal en EE.UU.

Obtener una licencia de conducir en California es un paso fundamental para integrarse plenamente en la vida del estado, independientemente de la situación migratoria. Gracias a la Ley de Conducción Segura y Responsable (AB 60), miles de personas sin estatus legal pueden acceder a este privilegio de forma segura cada año.

Cómo tramitar la licencia AB 60 en California siendo migrante

La licencia de conducir AB 60 es para aquellas personas que no pueden proporcionar comprobante de presencia legal en los Estados Unidos, pero cumplen con los requisitos del DMV y pueden proporcionar comprobante de identidad y domicilio en California.

Los migrantes deberán rendir exámenes teóricos y prácticos para acceder a una licencia de conducir AB 60 (Archivo) Facebook California Department of Motor Vehicles

Para tramitar la licencia AB 60 es necesario seguir estos pasos:

Revisar la elegibilidad: se debe usar la lista de verificación para ver si se tienen todos los documentos para calificar y solicitar la licencia. Quienes tienen entre 15 y 17 años y medio, deben completar un curso de educación vial .

se debe usar la para ver si se tienen todos los documentos para calificar y solicitar la licencia. Quienes tienen entre 15 y 17 años y medio, deben completar un . Completar la solicitud : se debe crear una cuenta MyDMV para iniciar una solicitud en línea.

: se debe crear una para iniciar una solicitud en línea. Aprobar el examen teórico : se debe tomar y aprobar un examen disponible en más de 40 idiomas. Se aconseja estudiar el “Manual del automovilista”, y posteriormente hacer una cita para rendir el examen en una oficina del DMV.

: se debe tomar y aprobar un examen disponible en más de 40 idiomas. Se aconseja estudiar el “Manual del automovilista”, y posteriormente para rendir el examen en una oficina del DMV. Reunir todos los documentos : se debe llevar a la cita del DMV los documentos que comprueben identidad y domicilio . De no hacerlo, se deberá realizar una revisión secundaria.

: se debe llevar a la cita del DMV los documentos que . De no hacerlo, se deberá realizar una revisión secundaria. Hacer una cita en el DMV : es necesario asistir a una entrevista para completar el proceso de la solicitud. En caso de necesitar un intérprete se debe llamar al 1-800-777-0133.

: es necesario asistir a una entrevista para completar el proceso de la solicitud. En caso de necesitar un intérprete se debe llamar al Llegar a la cita : una vez en la oficina, se debe dirigir a la ventanilla de inicio “ Start Here”.

: una vez en la oficina, se debe dirigir a la ventanilla de inicio “ Proceso de revisión secundaria : en caso de no proporcionar los documentos aceptables, se debe hacer una revisión secundaria para verificar la identidad y domicilio.

: en caso de no proporcionar los documentos aceptables, se debe hacer una revisión secundaria para Realizar el examen de manejo : se debe pedir una cita en la web o llamar al 1-800-777-0133 para tomar el examen de manejo. Si se tiene que pasar por el proceso de revisión secundaria, se debe completar primero la entrevista.

: se debe pedir una cita en la web o llamar al 1-800-777-0133 para tomar el examen de manejo. Si se tiene que pasar por el proceso de revisión secundaria, se debe completar primero la entrevista. Recibir la licencia: tras completar cada paso, el DMV enviará por correo la licencia de conducir.

El DMV emite la licencia de conducir AB 60 a los solicitantes que no pueden proporcionar prueba de presencia legal en los EE.UU. (Archivo) Freepik

Cuáles son los documentos que se necesitan para sacar una licencia de conducir AB 60

Para tramitar la licencia AB 60, el DMV acepta diversos documentos de identidad que se emitieron en el extranjero. Entre los más comunes se encuentran los siguientes, según el sitio web de la entidad:

Pruebas de Identidad:

México: pasaporte vigente o credencial federal para votar (INE/IFE).

pasaporte vigente o credencial federal para votar (INE/IFE). Argentina: documento Nacional de Identidad (modelos 2009 o 2012).

documento Nacional de Identidad (modelos 2009 o 2012). California: licencia o ID previa (emitida después de octubre de 2000).

Pruebas de Residencia en California:

Documentos de vivienda (contratos de arrendamiento, escrituras o facturas hipotecarias).

Recibos de servicios públicos del hogar (luz, agua, gas, internet o celular)

Documentación fiscal (declaraciones de impuestos estatales o federales).

Títulos o registros de vehículos y embarcaciones.

Los migrantes deberán pagar una tarifa para acceder a la licencia AB 60, que los habilita a conducir en el estado (Archivo) DMV California - DMV California

Cuánto cuesta la licencia de conducir AB 60 para migrantes sin estatus legal en California

La licencia de conducir AB 60 en California para indocumentados cuesta aproximadamente US$46 por la tarifa de solicitud. Esta tarifa cubre el derecho a tomar los exámenes de conocimientos y de manejo; y es el mismo costo que una licencia estándar de Clase C/M, informaron desde el DMV.

Detalles de los costos de las licencias: