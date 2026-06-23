California elimina una frase común de las etiquetas de comida: qué cambiará en los supermercados desde julio

A partir del 1° de julio de 2026, los alimentos fabricados desde esa fecha y vendidos en California que incluyan fechas de calidad o seguridad deberán usar términos estandarizados. Así, deberán eliminar la frase “Sell-by” o “Vender antes del”. La intención es garantizar que el consumidor pueda estar seguro sobre la calidad y frescura de los productos y evitar el desperdicio.

AB 660 en California: nuevas fechas de calidad y seguridad en alimentos

La ley AB 660 o Ley Irwin exigirá que los fabricantes de alimentos utilicen una terminología uniforme para sus productos en supermercados. El objetivo, de acuerdo con la Legislatura de California, es evitar que los consumidores se confundan ante la variedad de términos que actualmente pueden utilizarse.

La asamblea de California anunció cambios en el etiquetado de productos para que los consumidores comprendan mejor la fecha de caducidad.

La legislación que estandarizará las etiquetas en productos alimenticios y bebidas en todo el estado establece los siguientes términos:

Para la calidad del producto: se deberá usar “BEST if Used by” o “BEST if Used or Frozen by”, es decir “Consumir preferentemente antes de” o “Consumir preferentemente antes de o congelar antes de”. Esto indica hasta qué fecha el alimento mantiene su sabor y calidad óptimos.

se deberá usar “BEST if Used by” o “BEST if Used or Frozen by”, es decir “Consumir preferentemente antes de” o “Consumir preferentemente antes de o congelar antes de”. Esto indica hasta qué fecha el alimento mantiene su sabor y calidad óptimos. Para fechas de seguridad del producto: se deberá usar “USE by” o “USE by or Freeze by” (“Consumir antes de” o “Consumir o congelar antes de”). Este término se reserva para indicar la fecha límite por razones de seguridad alimentaria.

En el caso de productos que llegan al consumidor en envases muy pequeños, principalmente bebidas, se permitirá utilizar las abreviaturas “BB” para calidad y “UB” para la seguridad, informó el Departamento de Alimentación y Agricultura de California. La violación de la norma se considerará un delito menor.

A partir del 1° de julio de 2026 en California los alimentos solo podrán utilizar etiquetas con las leyendas: "BEST if Used by" o "USE by" Departamento de Alimentos y Agricultura de California

Por qué California prohibirá Sell-by en productos alimenticios

Según se especifica en el documento de la Ley AB 660, los productores de alimentos en California tendrán prohibido utilizar la frase “Sell-by” o “Vender antes del”. La razón es que dicha terminología estaba destinada originalmente para indicar la rotación de inventarios, pero confunde a los compradores que desechan productos que aún son seguros para el consumo.

Sin embargo, dado que la información correspondiente a “Sell-by” continúa siendo relevante para los supermercados, las tiendas de comestibles podrán seguir utilizándola, pero en formatos codificados que no sean fácilmente legibles por los consumidores.

Qué alimentos quedan fuera de las nuevas reglas de etiquetado

De acuerdo con la Ley AB 660, ciertos productos quedan exentos y no estarán obligados a cambiar sus etiquetas y presentar fechas de caducidad bajo los nuevos criterios de calidad y seguridad, entre ellos:

Fórmulas infantiles

Huevos

Cerveza y otras bebidas de malta

Vinos y licores destilados (que podrán seguir mostrando fechas de producción o embotellado)

Los consumidores en California podrán conocer más fácilmente hasta qué fecha es seguro comer un producto Freepik

Etiquetas de alimentos en California: impacto en desperdicio y metano

De acuerdo con el Departamento de Alimentación y Agricultura de California, actualmente existen más de 50 frases diferentes en las etiquetas de productos en Estados Unidos, lo que genera confusión entre los consumidores y fomenta el desperdicio.

El cambio que entrará en vigor en el Estado Dorado busca que los compradores identifiquen fácilmente hasta qué fecha se puede consumir un alimento de manera segura y en óptimas condiciones, y no los desechen por criterios logísticos de los supermercados.

De acuerdo con cifras del Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California, cada año se desperdician 2,5 mil millones de comidas en buen estado, lo que afecta directamente la economía de los consumidores. Además, los alimentos que terminan en los vertederos generan el 41% de las emisiones de metano en la entidad.