Nueva directiva para ganaderos en Estados Unidos: qué cambia para la venta de carnes y huevos

Una nueva normativa impulsada por el gobierno de Estados Unidos promete modificar de manera significativa la forma en que se comercializan carnes, aves y huevos en el país norteamericano. Aunque no se trata de una obligación, sí introduce un estándar más estricto y transparente que impacta directamente en productores, distribuidores y consumidores. La iniciativa busca aclarar el verdadero origen de los alimentos.

El nuevo estándar para identificar productos estadounidenses en la venta de carnes

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el gobierno lanzó una campaña nacional para difundir el uso de la etiqueta voluntaria “Product of USA”, un sello que entró en vigor el 1° de enero de 2026.

Esta designación apunta a mejorar la comprensión del consumidor sobre el origen real de los productos que adquiere y a reforzar la confianza en la cadena alimentaria.

Según explicó la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, esta medida responde a una demanda creciente por mayor claridad en el etiquetado. “Este nuevo estándar garantiza que los productores que invierten en una cadena de suministro completamente estadounidense puedan competir en condiciones justas, y ofrece a los consumidores la confianza que merecen sobre los alimentos que llevan a sus hogares”, afirmó en el comunicado.

El cambio central radica en que, bajo esta nueva directiva, solo podrán llevar la etiqueta “Product of USA” aquellos productos derivados de animales que hayan sido nacidos, criados, sacrificados y procesados íntegramente dentro del país norteamericano.

Esto representa un giro importante respecto a prácticas anteriores que permitían que productos importados fueran etiquetados como estadounidenses tras un procesamiento mínimo.

Qué cambia para los productores de carne, aves y huevos con la nueva normativa

La implementación de este estándar redefine las reglas del juego para los productores que deseen utilizar esta etiqueta. Según detalla el portal informativo de la USDA, “Tastes Like Freedom”, el uso del sello es voluntario, pero implica cumplir con requisitos estrictos y verificables.

Lanzada formalmente el 1° de enero de 2026, esta iniciativa pretende que los compradores tengan la certeza absoluta de que los productos que adquieren apoyan directamente a la ganadería nacional Fotomontaje: Stock en Canva y USDA

Entre los principales cambios que deberán tener en cuenta los ganaderos y productores, se destacan:

Solo podrán utilizar la etiqueta quienes garanticen que toda la cadena productiva se desarrolló en Estados Unidos.

En productos con múltiples ingredientes, todos los componentes deben ser de origen nacional, con la única excepción de especias y saborizantes.

Será obligatorio documentar y demostrar el origen de los animales y los procesos productivos.

Se deberán mantener registros detallados que incluyan trazabilidad, controles de origen y declaraciones firmadas que certifiquen la veracidad de la información.

Este enfoque busca eliminar ambigüedades y evitar que productos extranjeros compitan en el mercado bajo una identidad que no les corresponde, lo que históricamente generó críticas dentro del sector agropecuario.

Un proceso claro para adoptar la etiqueta de productos nacionales

El mismo portal detalla que el proceso para comenzar a utilizar la etiqueta “Product of USA” es relativamente sencillo, aunque exige rigurosidad en el cumplimiento de las normas. Se estructura en tres pasos fundamentales:

Bajo la nueva directiva, solo los productos derivados de animales que cumplieron todo su ciclo vital y de procesamiento íntegramente en EE. UU. pueden portar la codiciada etiqueta Fotomontaje: Stock en Canva y USDA

Confirmar elegibilidad : verificar que los productos cumplen con todos los criterios establecidos por el USDA.

: verificar que los productos cumplen con todos los criterios establecidos por el USDA. Mantener documentación : reunir y conservar toda la evidencia necesaria sobre el origen y procesamiento.

: reunir y conservar toda la evidencia necesaria sobre el origen y procesamiento. Aplicar la etiqueta: incorporar el sello en envases, materiales de marketing y puntos de venta.

Además, los productores pueden incluir otras declaraciones específicas sobre el origen dentro de Estados Unidos, siempre que describan con precisión qué etapas del proceso se realizaron en el país norteamericano.