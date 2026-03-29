El proyecto de ley en California que cambiaría para siempre las góndolas de los supermercados

En California, el asambleísta demócrata Jesse Gabriel impulsa un proyecto de ley para establecer el sello “California Certified”, una etiqueta destinada a identificar productos libres de procesos industriales agresivos en supermercados.

Iniciativa en California para la libertad de elección e innovación en el consumo

Según informó Político, la propuesta exige que los supermercados ubiquen estos alimentos en espacios de alta visibilidad, como los extremos de los pasillos. De acuerdo con el portal, dicha iniciativa hace foco sobre las políticas estatales que ya restringen colorantes y químicos en los almuerzos escolares para proteger la salud pública.

Una nueva legislación busca crear el primer sello de certificación para alimentos no ultraprocesados en Estados Unidos (AP foto/Jose Luis Magana) Jose Luis Magana - FR159526 AP

La normativa establece que, para junio de 2028, los fabricantes podrán solicitar la aprobación de sus productos ante organismos de certificación acreditados.

El autor de la ley explicó que el sistema se inspira en el modelo de etiquetas orgánicas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). De esta manera, se busca transparencia. “Estamos dando el siguiente paso lógico para abordar el tema de los alimentos ultraprocesados en nuestros supermercados”, declaró Gabriel.

El legislador dejó en claro que el objetivo no es solo prohibir productos. “Lo estamos haciendo de una manera que fortalece la libertad de elección del consumidor y fomenta la innovación”, aseguró el asambleísta respecto al enfoque de su propuesta.

Según su visión, los sectores que intentan mantener el sistema actual están “completamente desconectados del público estadounidense” y de la crisis de salud actual.

El autor de la ley explicó que el sistema se inspira en el modelo de etiquetas orgánicas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). (Web/USDA)

La medida cuenta con un respaldo social que atraviesa las divisiones políticas del país. Una encuesta de Public First reveló que más del 60% de los ciudadanos apoya retirar o señalizar los ultraprocesados en las tiendas.

El rol de las etiquetas en los supermercados de California

Bernadette Del Chiaro, directiva del Environmental Working Group en California, señaló que muchas empresas utilizan afirmaciones publicitarias que resultan engañosas para la población general.

Al contar con un sello oficial que diga “no ultraprocesado”, se genera una herramienta de contraste frente al resto de la oferta. “Lo bueno de esta idea es que será una señal de alerta para los consumidores”, afirmó la experta sobre la certificación en el punto de venta.

Para ser considerado ultraprocesado bajo la legislación vigente, un alimento suele contener potenciadores de sabor, colorantes artificiales y niveles elevados de sodio o grasas saturadas.

Para ser considerado ultraprocesado bajo la legislación vigente, un alimento suele contener elementos dañinos de sabor (Foto: Freepik).

La nueva etiqueta premiaría a los productos con ingredientes mínimos y procesos mecánicos simples, lo que facilitará la identificación de “comida de verdad”. Los fabricantes que obtengan el sello deberán renovar su certificación cada tres años para garantizar que sus estándares de producción no hayan sido alterados.

Oposición de la industria y precios al consumidor

A pesar del apoyo público, las cámaras de fabricantes nacionales han intensificado sus críticas contra estas regulaciones estatales por considerarlas una carga burocrática excesiva.

Argumentan que los nuevos requisitos de etiquetado y exhibición podrían elevar los costos operativos y, por consecuencia, el precio final de los productos básicos.

Mientras algunos se muestran a favor de esta iniciativa, muchos están en contra USDA - Foto de fns.usda.gov

“Quienes intentan proteger el statu quo actual, que está en crisis, deben ser más perspicaces y estar completamente desconectados del público estadounidense”, concluyó Gabriel, quien se encuentra a la espera de la aprobación de la ley.