California envía ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos: cómo sumarse a la iniciativa

La respuesta humanitaria al desastre provocado por los terremotos que sacudieron a Venezuela comenzó a movilizar recursos dentro y fuera del país sudamericano. En California, residentes, empresas privadas y equipos especializados iniciaron una campaña de apoyo destinada a asistir a las comunidades afectadas.

Cómo donar en Los Ángeles para los afectados por los terremotos en Venezuela

Según un informe de Telemundo 52, el sur de California comenzó a recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por los dos terremotos registrados en Venezuela. En una empresa de transporte ubicada sobre Pico Boulevard, decenas de residentes llevaron alimentos, pañales y otros artículos de primera necesidad para ser enviados sin costo al país sudamericano.

La iniciativa es encabezada por Olarte Transport Services, una empresa que habitualmente realiza envíos hacia Venezuela y que, de manera excepcional, decidió transportar gratuitamente toda la ayuda humanitaria reunida. Entre las primeras entregas se destacó una camioneta cargada con productos básicos valuados en aproximadamente 1000 dólares.

De acuerdo con Telemundo 52, la campaña recibirá donaciones de lunes a jueves. La empresa aclaró que no aceptará artículos durante el fin de semana y pidió a los colaboradores priorizar productos esenciales en lugar de agua embotellada, ya que las necesidades más urgentes pasan por otros insumos.

Entre los elementos solicitados para la asistencia humanitaria figuran:

Pañales

Alimentos no perecederos

Medicinas

Productos para mascotas

Artículos básicos completamente nuevos

La dirección de la empresa Olarte Transport Service es 1125 E Pico Blvd, Los Ángeles.

Rescatistas del condado de Los Ángeles viajan a Venezuela tras el doble sismo

La colaboración del estado no se limita a las donaciones. Según un reporte de Telemundo 52, un equipo del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles partió rumbo a Venezuela para incorporarse a las operaciones internacionales de búsqueda y rescate.

El contingente está integrado por 71 especialistas y seis perros entrenados para localizar sobrevivientes entre los escombros. Además del personal altamente capacitado, el grupo trasladó herramientas especializadas destinadas a remover estructuras colapsadas y facilitar el acceso a áreas con estructuras colapsadas.

La misión principal del equipo consiste en localizar personas atrapadas bajo edificios derrumbados y colaborar con las autoridades locales durante las primeras etapas de la emergencia.

Según explicó el capitán del operativo en declaraciones recogidas por Telemundo 52, permanecerán en Venezuela “hasta que sea necesario”, en función de la evolución de la situación.

El mismo informe señala que los rescatistas se enfrentarán a un escenario de destrucción generalizada, con edificios completamente colapsados y otros gravemente dañados. La prioridad será la búsqueda de sobrevivientes y el apoyo a las tareas de asistencia inmediata.

Además de Estados Unidos, otros países como México y El Salvador anunciaron el envío de brigadas de rescate, personal médico y materiales de emergencia para reforzar la respuesta internacional.

Terremotos en Venezuela: magnitudes, alerta del USGS y balance de víctimas

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la emergencia comenzó el 24 de junio de 2026, cuando dos fuertes terremotos sacudieron la costa norte de Venezuela, al oeste de Caracas.

El pasado 24 de junio de 2026, la costa norte de Venezuela, al oeste de Caracas, fue impactada por dos sismos consecutivos MIGUEL MEDINA - POOL

El primero alcanzó una magnitud aproximada de 7,2 y, apenas unos 39 segundos después, ocurrió un segundo sismo aún más potente, de alrededor de magnitud 7,5. Ambos movimientos sísmicos ocasionaron daños significativos en varias ciudades del país sudamericano.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) emitió alertas PAGER de nivel rojo para ambos terremotos, una clasificación que indica una alta probabilidad de víctimas fatales y daños estructurales graves en una zona extensa.

Ante ese panorama, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que desplegó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) junto con unidades urbanas de búsqueda y rescate para evaluar necesidades inmediatas y colaborar con las operaciones sobre el terreno.

Según información actualizada por Associated Press, la cantidad de víctimas fatales ya superó los 1700 casos.