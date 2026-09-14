El descubrimiento que impacta en California: hallaron el molar de un mastodonte de hace al menos 10.000 años

Una científica que realizaba estudios de campo para un proyecto de mejora del hábitat en California halló un molar de mastodonte del Pacífico excepcionalmente bien conservado en el lecho de un arroyo. El fósil, con una antigüedad estimada de al menos 10.000 años, es el ejemplar más completo encontrado en el Área de la Bahía, según los expertos.

California: cómo hallaron el molar de mastodonte más completo de la bahía

Durante el Pleistoceno, los mastodontes del Pacífico habitaban una amplia zona que incluía territorios de lo que hoy es Oregón, California y partes de México.

Un molar superior izquierdo de uno de estos animales fue encontrado recientemente por Brigid Lynch, geomorfóloga de Balance Hydrologics.

La investigadora halló el molar de mastodonte más completo del Área de la Bahía en un lecho de un arroyo openspace.org

La investigadora realizaba un trabajo de campo para un proyecto de Midpen destinado a mejorar el hábitat de la amenazada rana de patas rojas de California cuando se topó con una piedra de forma extraña.

“Estaba en el lecho del arroyo examinando las rocas cuando me topé con ella y pensé: esa tiene una forma muy extraña”, explicó en primer lugar. Luego, se refirió al impacto que le generó el descubrimiento.

“Como geóloga, he salido al campo y he visto cosas, pero sin duda nada tan emocionante como esto”, expresó mediante un comunicado de prensa difundido por la organización Open Space de Midpeninsula.

La investigadora tomó una fotografía y continuó con su trabajo de prospección. Al día siguiente, se enteró de que se trataba de un fósil prehistórico mientras revisaba las imágenes.

El paleontólogo y propietario de Pacific Paleontology, Wayne Thompson, destacó la excelente conservación de la pieza dental. “El diente en sí está en perfectas condiciones. Es el molar de mastodonte más completo de nuestra zona y el más espectacular que he visto jamás. Sentí escalofríos. Es otro enigma de la saga de la Edad de Hielo que podemos completar”, comentó.

La organización decidió no revelar la ubicación exacta del arroyo para proteger el sitio y evitar que visitantes busquen fósiles de manera no autorizada.

El molar del mastodonte tiene al menos 10.000 años de antigüedad y será analizado mediante datación por carbono por científicos de Stanford openspace.org

Mastodonte del Pacífico: cómo era y dónde habitaba en EE.UU.

El mastodonte del Pacífico es la especie de mastodonte más reciente en ser reconocida. Anteriormente, se creía que era parte del mastodonte americano, pero en 2019 un estudio anatómico determinó que se trataba de una especie distinta, con dientes más estrechos, un fémur proporcionalmente más grueso y otras diferencias anatómicas.

Estos animales herbívoros de gran tamaño habitaron esta zona durante el Pleistoceno, desde hace 2,5 millones de años hasta su extinción hace unos 11.700 años.

A diferencia de los mamuts, que se alimentaban principalmente de hierbas, los mastodontes eran ramoneadores y utilizaban la trompa para arrancar hojas, brotes tiernos y frutos de plantas leñosas y de gran tamaño, según indicaron los expertos en otro comunicado.

“Los alisos eran su alimento favorito. En ocasiones, encontramos mastodontes en yacimientos arqueológicos con restos de aliso conservados en la boca y el estómago”, señaló Thompson.

Los mastodontes recorrieron durante este período territorios de California, Oregón, las Montañas Rocosas del norte y zonas de México. Además, compartieron hábitat con otras especies extintas como tigres dientes de sable, lobos gigantes, mamuts colombianos, camellos occidentales y perezosos terrestres de Jefferson.

Qué hará Stanford con el molar de mastodonte hallado en California

La organización donó el diente fosilizado a la Escuela de Sostenibilidad Doerr de la Universidad de Stanford. Los investigadores planean datar el molar por carbono para precisar su antigüedad y realizar otros análisis que permitan estudiar su dieta y las condiciones climáticas de la época.

Según los expertos, el equipo de Stanford realizará un escaneo 3D e imprimirá una copia de este espécimen para que Midpen la utilice en actividades de divulgación y educación pública.

“Los fósiles son nuestra única oportunidad de observar la biodiversidad del pasado”, explicó Christine Garcia, curadora y directora de la Colección de Especímenes de Geociencias de Stanford.

“Podemos estudiar los fósiles para comprender mejor el pasado de la Tierra, la fauna del pasado y el ecosistema del que formaban parte, y para ayudarnos a hacer mejores predicciones y tomar mejores decisiones sobre cómo ayudar a que nuestros ecosistemas y la biodiversidad prosperen en el futuro”, concluyó.