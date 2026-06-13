Encontraron una ciudad perdida de hace más de 600 años justo antes de construir un tendido eléctrico

Un grupo de investigadores de un equipo de arqueología alemán descubrieron un asentamiento medieval que había desaparecido de los registros hace más de 600 años. En el enclave oculto, mencionado por última vez en el siglo XV, se hallaron restos de casas de madera y cerámicas de los siglos X y XI. Ahora, los expertos intentarán reconstruir la evolución y la posterior desaparición de la comunidad.

Echene, el asentamiento medieval hallado en Alemania tras siglos de olvido

Coordinado por el Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), el equipo de arqueólogos descubrió los restos del asentamiento medieval “Echene” al suroeste de Borgentreich (distrito de Höxter). Los expertos conocían su existencia por fuentes escritas, que mencionan a la comunidad por primera vez en el año 944, con registros que continúan hasta el siglo XV. Después de esa última mención, el pueblo cayó en el olvido, según el comunicado de la organización publicado el 29 de mayo.

Los arqueólogos comenzaron el trabajo de excavación de manera preventiva antes de la instalación de una línea eléctrica y descubrieron la ciudad perdida LWL

En el lugar de estudio, los trabajadores encontraron los siguientes restos del pueblo:

Casas principales más grandes que solían tener más de 20 metros de largo.

más grandes que solían tener más de 20 metros de largo. Dependencias más pequeñas , de tres por cuatro metros.

, de tres por cuatro metros. Sótanos que inicialmente tenían paredes de madera , uno con muros de piedra y una entrada en el lado norte, que data del siglo XIII.

, uno con y una entrada en el lado norte, que data del siglo XIII. Numerosas cajas llenas de fragmentos de cerámica que datan principalmente de los siglos X y XI. Esos fragmentos servirán para fechar las estructuras del asentamiento.

En el comunicado, el alcalde Nicolas Aisch destacó la importancia del descubrimiento para la comunidad que reside actualmente en la región. “El descubrimiento de este asentamiento medieval demuestra una vez más cuánta historia aún yace oculta bajo nuestros pies. Estos hallazgos no solo son de gran importancia para la arqueología, sino también para la identidad de nuestra región y su gente“, sostuvo.

Por qué el hallazgo de Echene ayuda a reconstruir la vida rural medieval

De acuerdo con el informe del LWL, los trabajos arqueológicos se realizaron de manera preventiva antes de la instalación de una línea eléctrica para nuevos aerogeneradores en la zona.

Para los expertos, el hallazgo permite reconstruir la vida cotidiana y el desarrollo de una comunidad rural a lo largo de los siglos. Además, rescata la identidad del área antes de que Borgentreich se fundara como ciudad fortificada a finales del siglo XIII.

El equipo de investigadores encontró la ciudad desaparecida a metros de un arroyo LWL

El Dr. Sven Spiong, director de LWL Archaeology en Bielefeld, señaló que en 1987 se encontró otro asentamiento medieval al sur de Christinenhof que estuvo habitado desde el siglo IX hasta el XIV. Con este dato, es probable que haya coexistido con Echene, y los investigadores creen que se trata de Broktrup, conocido también por fuentes escritas.

“El paisaje se caracterizaba por una multitud de pequeños asentamientos desde al menos el siglo X, que, notablemente, siempre se ubicaban cerca de arroyos o alrededor de una hondonada alimentada por un manantial”, explicó. El agua, esencial tanto para humanos como para animales, y los campos fértiles adyacentes “determinaban la ubicación donde la gente construía sus granjas“.

Qué analizarán los arqueólogos tras el descubrimiento de Echene en Borgentreich

Actualmente, el equipo de arqueología continúa con el análisis de numerosas cajas de fragmentos de cerámica para fechar con precisión cada estructura y entender mejor la evolución del asentamiento.

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En este punto, el objetivo es obtener una visión clara de la vida cotidiana y los procesos que llevaron a la desaparición de la comunidad. Antes de la instalación de la línea eléctrica, todos los hallazgos arqueológicos y artefactos serán documentados y retirados antes de la obra.