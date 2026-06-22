California lanza el “pasaporte laboral” que puede ayudar a conseguir empleo sin título universitario

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el comienzo de la fase de prueba del “pasaporte laboral”, una nueva herramienta digital que funciona en todo el estado desde el 17 de junio. La iniciativa busca conectar a trabajadores y empleadores.

Cómo funciona el pasaporte laboral de Newsom en California

Según la oficina del gobernador, el programa apunta a ampliar el acceso a empleos mejor remunerados para quienes ya cuentan con experiencia laboral, pero que no poseen un título universitario de cuatro años. De acuerdo con el comunicado, la medida forma parte de los esfuerzos del estado para generar más oportunidades laborales basadas en capacidades y trayectoria profesional.

El pasaporte laboral de Newsom busca darles más oportunidades de trabajo a aquellos californianos que ya tienen experiencia, pero no un título Instagram Newsom

La herramienta funciona como un perfil digital en el que los usuarios pueden registrar y demostrar sus habilidades y conocimientos. El sistema permite acreditar competencias adquiridas tanto en ámbitos educativos formales como a través de la experiencia laboral y métodos de capacitación.

La plataforma se basa en el modelo conocido como Registro de Aprendizaje y Empleo (LER, por sus siglas en inglés). Este formato permite compartir de manera segura información sobre educación, formación profesional y trayectoria laboral entre trabajadores y empleadores en el Estado Dorado.

El pasaporte laboral de California está en etapa de prueba

La fase piloto del pasaporte laboral se puso en marcha este miércoles 17 de junio y se extenderá hasta el lunes 24 de agosto. Durante este período, cuatro proveedores tecnológicos pondrán a prueba sus plataformas con usuarios de California.

La información recopilada, junto con los comentarios de los participantes, servirá para seleccionar a la empresa que desarrollará el sistema definitivo. La evaluación se realizará en condiciones reales de uso para asegurar que la herramienta responda a las necesidades tanto de los trabajadores como de los empleadores.

La iniciativa cuenta con la colaboración de instituciones educativas, sectores industriales y empresas tecnológicas. Según el gobierno estatal, las compañías podrán acceder a registros verificados que acrediten de forma confiable las habilidades y la experiencia de cada trabajador.

Newsom asegura que el pasaporte laboral mejorará el acceso al empleo

“El pasaporte laboral de California beneficiará a los trabajadores y a los empleadores, al garantizar que se reconozcan las habilidades, credenciales y la experiencia práctica relevantes”, afirmó Newsom en el comunicado. Según el gobernador, la herramienta busca que el talento y la experiencia de los trabajadores sean valorados de manera más justa en los procesos de selección laboral.

Para Newsom, el proyecto será beneficioso para empleados y empleadores por igual @CAGovernor

California también busca eliminar barreras de acceso al empleo público. En ese marco, el Estado ya quitó el requisito de contar con un título universitario para cerca de 30.000 puestos dentro de la administración.

La meta del gobernador es duplicar esa cifra durante el próximo año. Para lograrlo, el Departamento de Recursos Humanos revisará las funciones de cada cargo para determinar si realmente requieren formación universitaria.

Según el gobierno estatal, el objetivo es modernizar los procesos de contratación y eliminar requisitos que no resulten esenciales.

Desde 2019, más de 245.000 californianos completaron programas de aprendizaje registrado, lo que acerca al estado al objetivo fijado por Newsom de alcanzar 500.000 aprendices para 2029.