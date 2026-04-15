Buenas noticias en California: cómo aplicar a los US$3,5 millones que dará el estado en vacantes de trabajo juvenil

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una inversión total de US$37,2 millones en capacitación laboral destinada a generar 60.000 nuevas oportunidades de formación técnica en todo el estado. Dentro de ese paquete, la Fundación Miguel Contreras —organización aliada de la Federación de Trabajo del Condado de Los Ángeles— recibió US$3,5 millones para la formación de jóvenes desempleados en el sector salud.

Cómo aplicar al fondo que da trabajo en California

Para aplicar hay que ingresar al sitio de la Miguel Contreras Foundation y hacer clic en “Apply Now” en la sección de Better Jobs.

El financiamiento forma parte de las Asociaciones de Formación de Alto Nivel impulsadas por la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de California.

La Fundación Miguel Contreras ha empoderado a trabajadores angelinos desde 2019, especialmente inmigrantes y comunidades de color, según su sitio oficial.

La inversión millonaria en capacitación laboral incluye un fondo específico para jóvenes latinos Freepik

Qué dicen las autoridades en California

Kaina Pereira , director ejecutivo de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral en California, señaló que “los fondos conectan a los trabajadores con empleos de calidad mientras ayudan a las empresas a conseguir el personal calificado que necesitan para competir”.

, director ejecutivo de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral en California, señaló que “los fondos conectan a los trabajadores con empleos de calidad mientras ayudan a las empresas a conseguir el personal calificado que necesitan para competir”. El secretario de Trabajo, Stewart Knox, agregó que los proyectos se alinean con el Plan Maestro de Educación Profesional y la iniciativa California Jobs First para garantizar acceso a industrias en crecimiento.

Salarios de hasta 70 mil dólares anuales

Otros US$18,6 millones de la misma partida financian 160 programas de aprendizaje en construcción —electricistas, plomeros, soldadores, técnicos de climatización — que benefician a más de 55.000 aprendices, con salarios que suelen superar los US$70.000 anuales.

— que benefician a más de 55.000 aprendices, con salarios que suelen superar los US$70.000 anuales. Desde que Newsom asumió, uno de cada 30 trabajadores en California completó un programa de este tipo, lo que supera la meta original de 500.000 puestos fijada para 2029.

Los participantes reciben capacitación en el sector salud con ingresos desde el primer día, sin necesidad de deuda educativa Freepik

Para tener en cuenta al momento de aplicar al programa de trabajo

Quiénes pueden aplicar: El programa de la Fundación Miguel Contreras apunta a jóvenes desempleados, inmigrantes, personas de comunidades de color y mujeres en el área de Los Ángeles.

El programa de la Fundación Miguel Contreras apunta a jóvenes desempleados, inmigrantes, personas de comunidades de color y mujeres en el área de Los Ángeles. Cómo contactarse: El punto de entrada es directamente la Fundación Miguel Contreras (MCF). Su sitio oficial es miguelcontrerasfoundation.org , donde publicaron el anuncio de la subvención de US$3,5 millones para carreras en salud.

El punto de entrada es directamente la Fundación Miguel Contreras (MCF). Su sitio oficial es , donde publicaron el anuncio de la subvención de US$3,5 millones para carreras en salud. El modelo es “aprender mientras se trabaja”: Los participantes reciben capacitación en el sector salud con ingresos desde el primer día, sin necesidad de deuda educativa.

Los participantes reciben capacitación en el sector salud con ingresos desde el primer día, sin necesidad de deuda educativa. Pasos sugeridos: Visitar miguelcontrerasfoundation.org → buscar el programa HRTP (Healthcare Registered Training Program) → contactar al equipo de MCF para consultar elegibilidad y fechas de inscripción.

Visitar miguelcontrerasfoundation.org → buscar el programa HRTP (Healthcare Registered Training Program) → contactar al equipo de MCF para consultar elegibilidad y fechas de inscripción. Para programas de construcción y otros oficios, el buscador oficial del estado está disponible en dir.ca.gov/das (División de Estándares de Aprendizaje de California).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.