California se prepara para un invierno extremo: El Niño, mareas gigantes y el nivel del mar podrían causar inundaciones récord

California se prepara para un invierno boreal en el que podrían coincidir fenómenos capaces de aumentar la presión sobre su costa causados por El Niño: niveles del mar superiores al promedio y mareas de gran amplitud. La combinación podría generar condiciones para inundaciones costeras y acelerar el desgaste de playas, acantilados e infraestructura.

El Niño podría elevar el nivel del mar y aumentar el oleaje

“Durante el fenómeno de El Niño se produce una situación en la que las aguas frente a las costas de California se calientan y, de hecho, suben hasta un pie (30 centímetros), a veces más, por encima de lo normal”, explicó Jonathan Warrick, geólogo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), a Los Angeles Times.

Los expertos advierten sobre una triple amenaza conformada por el calentamiento del océano, un aumento histórico en el nivel del mar y mareas elevadas Damian Dovarganes - AP

Este incremento se sumaría al aumento registrado durante las últimas décadas por el cambio climático. En la bahía de San Francisco, el nivel medio del mar aumentó aproximadamente 30 centímetros durante los últimos 125 años.

“Este invierno es muy posible que California alcance los niveles del mar más altos jamás registrados”, dijo Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California (UC). La situación podría complicarse si las lluvias invernales son superiores al promedio.

Cuando el océano se encuentra más alto, el agua acumulada sobre tierra tiene mayores dificultades para desembocar en el mar. Esto puede favorecer inundaciones en áreas bajas y sobrecargar los sistemas de drenaje próximos a la costa.

El fenómeno también modifica las condiciones atmosféricas y oceánicas del Pacífico. Entre sus posibles efectos se encuentra el desplazamiento de tormentas hacia California, acompañado por un aumento del oleaje durante determinados períodos del invierno.

Las olas pueden retirar arena de las playas y dejar expuestos sectores de acantilados e infraestructura. “Se trata de urbanizaciones costeras muy bajas. Por lo tanto, cuando la marea sube mucho, existe la posibilidad de que las olas inunden la playa y provoquen inundaciones en esas calles, desbordando los desagües pluviales”, señaló Jeremy Smith, ingeniero de la Comisión Costera de California, al medio.

Las mareas gigantes agregarán otro factor de riesgo en California

A las condiciones causadas por El Niño se suma un período de mareas altas relacionado con ciclos de la órbita lunar. Según explicó a Los Angeles Times Reinhard Flick, investigador del Instituto Scripps de Oceanografía de la UC San Diego, el ciclo del nodo lunar, de 18,6 años, y el ciclo del perigeo, de 4,4 años, se encuentran cerca de sus máximos.

Esta coincidencia puede aumentar la amplitud de determinados flujos. Las mareas más altas para este período están previstas alrededor del Día de Acción de Gracias, Nochebuena y el 22 de enero.

Si alguna de ellas coincide con una tormenta invernal, el agua podría avanzar sobre sectores costeros bajos y aumentar la erosión. Entre las zonas señaladas como vulnerables figuran:

Mission Beach, en San Diego

Newport Beach, Sunset Beach

Surfside, en Seal Beach

Sectores bajos de Long Beach, incluidos Península y Belmont Shore

“Parece que alrededor de diciembre vamos a presenciar algunas de las mareas más elevadas que jamás hayamos visto en esta época geológica”, señaló Swain.

La costa de California ya registra señales de niveles de agua superiores

Las mediciones actuales mostraron mareas por encima de los valores previstos en distintos puntos de California. Según lo retomado por el medio local, se registraron diferencias de aproximadamente:

Nueve pulgadas (22,8 centímetros) en North Spit, en el condado de Humboldt

en North Spit, en el condado de Humboldt Seis pulgadas (15 centímetros) en San Diego, el puerto de Los Ángeles, Santa Bárbara y Arena Cove

en San Diego, el puerto de Los Ángeles, Santa Bárbara y Arena Cove Cinco pulgadas (12,7 centímetros) en San Francisco y Santa Mónica.

Estos registros se produjeron antes de que se manifestara por completo el posible efecto de El Niño. La combinación con las mareas astronómicas previstas para los próximos meses podría llevar los niveles del agua a valores que aumenten la exposición de las comunidades costeras.

Las anomalías diarias de la temperatura superficial del mar en el ecosistema de la corriente de California NOAA

Además, California llega a este período después de varios meses de temperaturas oceánicas elevadas. De acuerdo con la Evaluación Integrada de Ecosistemas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la ola de calor marina identificada como NEP25A permanece activa desde mayo de 2025.

Las mediciones detectaron temperaturas del agua entre las más altas de las últimas dos décadas. La persistencia de este fenómeno puede modificar el funcionamiento del ecosistema marino.