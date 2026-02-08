El mar se traga una autopista icónica de California: el plan para moverla tierra adentro sobre casas y parques

El avance del océano sobre la Highway 1 en Surfers Beach, al norte de Half Moon Bay, activó un plan para alejar la carretera de la costa y llevarla tierra adentro. La alternativa analizada por el Departamento de Transporte de California (Caltrans) busca enfrentar la erosión y el aumento del nivel del mar en la zona.

El contexto costero que empuja el repliegue en California

Surfers Beach perdió su aporte natural de arena porque el puerto de Pillar Point interrumpió el desplazamiento natural de sedimentos a lo largo de la costa, que antes renovaba la playa de forma continua. Esa pérdida aceleró la erosión del litoral, informó San Francisco Chronicle.

La erosión y el aumento del nivel del mar ponen en riesgo la carretera Google Maps

En las últimas décadas, las autoridades reforzaron el acantilado y la carretera con escollera (una estructura de grandes rocas) y reconstruyeron en varias ocasiones el sendero costero.

En 2024, Caltrans volvió a reparar un tramo del camino peatonal luego de un colapso ocurrido a pocos metros de la autopista.

¿Qué propone Caltrans para Surfers Beach?

La noticia se conoció cuando un medio local accedió a un informe que la agencia estatal envió en noviembre de 2025 a la Comisión Costera de California (CCC, por sus siglas en inglés).

El documento forma parte de un trámite de permisos vinculado a obras de protección costera. Se trata de planes conceptuales que aún no iniciaron el proceso formal de consulta pública.

El puerto de Pillar Point alteró el flujo natural de sedimentos Google Maps

Según el estudio preliminar, la agencia estatal evalúa reubicar el trazado unas 0,3 millas (medio kilómetro), correrlo unos 200 pies hacia el interior (alrededor de 61 metros) y elevarlo 22 pies (unos 6,7 metros) respecto de su recorrido actual.

Ese corrimiento constituye una alternativa general, que el plan desarrolla a través de tres opciones técnicas:

Un realineamiento con puente elevado.

Una adaptación mediante puente cercano a la traza actual.

Un modelo híbrido que combina realineamiento, puente y soluciones que estén basadas en la naturaleza existente.

En todos los casos, el nuevo trazado atravesaría un parque comunitario de seis acres (unas 2,4 hectáreas) en planificación desde hace siete años y pasaría por un entorno con edificios de departamentos, escuelas, una oficina postal y zonas residenciales.

Caltrans prevé instancias de participación comunitaria en 2026 Captura de pdf de coastsidebuzz

Las objeciones locales al proyecto en California

Los referentes comunitarios advirtieron al San Francisco Chronicle que el diseño no contempla infraestructura existente.

Nancy Marsh, integrante de organismos que supervisan el tratamiento de aguas residuales y parques en El Granada, señaló que la autopista elevada se ubicaría sobre un túnel cloacal principal.

“Ahora mismo tienen un concepto, pero la principal preocupación es que la infraestructura pública se interpone”, afirmó. También expresó inquietud por el acceso de los servicios de emergencia si la ruta se eleva sobre calles y edificios.

La participación pública prevista para 2026

El plan establece instancias de involucramiento comunitario. Caltrans prevé una oficina o taller público en marzo de este año para recoger preocupaciones locales y reunir información que se utilizará en el desarrollo inicial de alternativas.

En esta actividad participarán consejos comunitarios, autoridades estatales y del condado, el distrito portuario, residentes, empresas del área y el distrito de servicios comunitarios de El Granada, responsable del proyecto del parque.

La propuesta evalúa mover la ruta tierra adentro y elevar su nivel Captura de pdf de coastsidebuzz

El costo y los plazos de la obra

Caltrans reconoce en su documento que la estrategia de retirada implica costos elevados, aunque no fija un presupuesto específico para Surfers Beach.

Sin embargo, cita antecedentes recientes como el de Gleason Beach, cerca de Bodega Bay, que reubicó en 2023 un tramo de la ruta 400 pies hacia el interior (unos 122 metros) mediante una inversión de US$60,5 millones.

En su informe, la agencia también advierte que continuar con las reparaciones de la autopista frente a daños asociados a riesgos climáticos podría resultar más costoso a largo plazo.

En cuanto a la fecha de finalización de la obra, Joshua Smith, vocero de la CCC, señaló en un correo electrónico al San Francisco Chronicle que, una vez concluidos los estudios, el desarrollo de un proyecto de este tipo suele extenderse entre cinco y diez años.