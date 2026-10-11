Casa propia en California: por qué inmigrantes con dinero quedan afuera de hipotecas y compras

En California, muchas familias de inmigrantes cuentan con ahorros, ingresos estables e historial de propiedad en sus países de origen, pero quedan excluidas del mercado inmobiliario y de la posibilidad de comprar una casa. A pesar de tener la capacidad económica para adquirir una vivienda, las exigencias de documentación y evaluación crediticia tradicionales en Estados Unidos les impiden calificar para préstamos hipotecarios en el mercado formal.

Por qué inmigrantes con dinero quedan afuera de hipotecas y compras en California

Uno de los principales problemas que enfrentan las familias de inmigrantes en el Estado Dorado al intentar comprar una casa se presenta en el momento de justificar los fondos para el pago inicial .

para el . Algunas venden propiedades en sus países de origen para financiar la compra en EE.UU., pero debido a las condiciones bancarias de sus lugares de procedencia, esos fondos solo pueden recibirse en efectivo.

Las agencias prestamistas de California no pueden aceptar dinero en efectivo sin una cadena documental formal que demuestre su origen Imagen ilustrativa generada con IA

Para las entidades prestamistas estadounidenses, el dinero en efectivo no puede ser aceptado sin una cadena documental formal que demuestre su origen.

En última instancia, esta situación deja esos ahorros inutilizables y reduce el nivel de vivienda al que se puede aspirar.

La problemática, que sucede en todo el territorio estadounidense, tiene mayor relevancia en California debido a la composición de su población. Alrededor del 28% de los californianos nacieron fuera de Estados Unidos, según CalMatters.

La mayoría se encuentra en edad laboral; sin embargo, menos de uno de cada cinco hogares californianos puede permitirse una vivienda de precio medio, en gran parte debido a la burocracia.

A estas circunstancias se le suma la imposibilidad de transferir el historial de crédito internacional. Aunque un comprador haya pagado puntualmente una hipoteca o servicios públicos durante 15 años en otro país, esos antecedentes no se trasladan a los informes crediticios de Estados Unidos. Para el sistema de evaluación de riesgos, estas familias comienzan desde cero al cruzar la frontera.

Programas de vivienda en California y su impacto en las familias

A lo largo de la jurisdicción existen diversos programas de asistencia para que las familias logren adquirir su primer inmueble, pero los límites son estrictos.

Un ejemplo es San Diego, donde la Comisión de Vivienda ofrece préstamos diferidos y subvenciones para los gastos de cierre.

En California existen programas de asistencia para comprar una casa, pero los límites de ingreso colocan en una situación compleja a las familias de inmigrantes Imagen ilustrativa generada con IA

A pesar de esta ayuda, una familia que gana un poco más de lo debido queda desamparada debido a los límites de ingresos establecidos por el programa.

En este escenario, las familias inmigrantes que ganan un poco más de ese límite caen en un vacío de protección: ganan demasiado para recibir ayuda estatal, pero son demasiado “nuevas” en el sistema crediticio para acceder al mercado libre.

Cambios normativos en la compra de vivienda en California

En 2026 hubo cambios en el sistema hipotecario federal que ampliaron las herramientas disponibles para evaluar a determinados prestatarios. En septiembre, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) amplió el uso de VantageScore 4.0 entre los prestamistas aprobados por Fannie Mae y Freddie Mac. Este modelo puede incorporar información adicional, como pagos de alquiler y servicios públicos, cuando esos antecedentes son reportados.

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Según Anastasiia Chystiukhina, agente inmobiliaria en San Diego y autora de una columna de opinión publicada por CalMatters, el desafío principal no corresponde necesariamente a añadir más programas de subsidio, sino a brindar mejor información financiera de manera temprana, antes de que las familias comiencen la búsqueda de vivienda.

“No creo que necesitemos otro programa. Necesitamos mejor información, que se proporcione con antelación, antes de que las familias empiecen a buscar vivienda, no después”, cerró.