Qué pasará con los migrantes que tienen casa propia y deben abandonar EE.UU., según una abogada migratoria

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) propuso modificar las reglas de determinados programas de vivienda subsidiada. El cambio exigiría que todos los integrantes de un hogar acrediten ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible, lo que afectaría especialmente a las denominadas familias mixtas. La abogada especializada en inmigración Alma Rosa Nieto explicó en declaraciones recientes cómo impactan las medidas y compartió sus recomendaciones.

La propuesta que afectaría a familias migrantes con vivienda subsidiada en EE.UU.

La propuesta podría afectar a decenas de miles de hogares mixtos que actualmente reciben asistencia. Expertos citados por Univision estimaron que alrededor de 80.000 familias podrían quedar expuestas a cambios.

La abogada especializada en inmigración señaló un incremento en la colaboración entre distintas agencias federales de EE.UU. para cerrar caminos a los migrantes Abogada Alma Rosa Nieto Facebook

Según explicó Rosa Nieto en diálogo con el medio citado, diversas entidades gubernamentales, entre las que se incluyen la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Educación e incluso instituciones bancarias, comenzaron a colaborar estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para presionar y facilitar la deportación de inmigrantes sin estatus regular.

Asimismo, recientemente se conocieron informes sobre bancos que dificultan que las personas indocumentadas puedan abrir cuentas bancarias, según sostuvo la abogada de inmigración.

Cómo afectan las normas de vivienda pública a las familias migrantes en EE.UU.

Actualmente, las “familias mixtas” (donde conviven personas con y sin estatus legal) pueden recibir asistencia habitacional de forma prorrateada, de acuerdo con la profesional.

“Es legal que una familia mixta donde hay indocumentados pueda recibir beneficios de vivienda pública. No obstante, tienen un programa donde hay tres personas y una de ellas es indocumentada; solo les dan 2/3 de asistencia", indicó.

Rosa Nieto agregó que existe una regla propuesta por HUD que impediría que una familia reciba asistencia si alguno de sus integrantes no acredita ciudadanía o un estatus migratorio elegible, aunque otros miembros sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

La abogada Alma Rosa Nieto indicó que existe un proyecto de ley que busca prohibir que cualquier persona indocumentada habite en viviendas públicas Abogada Alma Rosa Nieto

Si la regla se aprueba en su versión propuesta, los hogares mixtos podrían tener que retirar de la vivienda subsidiada al integrante no elegible, renunciar a la asistencia o mudarse juntos. La propuesta no obliga a esa persona a abandonar Estados Unidos ni determina por sí misma una deportación.

“En el caso de que estén viviendo con una persona indocumentada, la familia tendrá que elegir entre quedarse en la casa y separar a la familia o que todos se salgan", comentó.

Los consejos de la abogada de inmigración sobre la vivienda para migrantes

Para evitar esta encrucijada, la abogada Nieto sugirió seguir ciertos pasos. En primer lugar, aquellas personas que hayan obtenido un permiso de trabajo, residencia o naturalización deben actualizar sus datos ante la Secretaría de Vivienda mensualmente. Esto serviría para asegurar que la información en las bases de datos sea correcta y no se les clasifique erróneamente como indocumentados.

“Se cree que hay muchos datos que están incompletos o inclusive errados y se prevé que son 80.000 familias las que podrían verse afectadas", advirtió Rosa Nieto.

Asimismo, resaltó la importancia de consultar siempre con un profesional. Antes de tomar la decisión de abandonar una vivienda o pedirle a un familiar que se mueva, es fundamental buscar asesoría legal, ya que algunas personas podrían tener vías para legalizarse que aún no han explorado.