El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oestenoroeste

: 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: despejado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El miércoles 18 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.