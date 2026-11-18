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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Los Angeles
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California
El jueves 19 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.