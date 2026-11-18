El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sureste

: 5 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El jueves 19 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 100%.

: 100%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.