El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 12,80 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 100%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sursuroeste

: 10 a 15 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 100%

: 100% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El viernes 20 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.