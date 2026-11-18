El gobierno de Javier Milei volvió a alinearse hoy con las posturas de Donald Trump, y a quedar del lado de una minoría, en los debates de los organismos internacionales. En una votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina se abstuvo de votar una resolución contra la violencia que sufren mujeres y niñas, una propuesta encabezada por Francia y Países Bajos, que recogió una abrumadora mayoría de 175 votos a favor, sólo uno en contra (Somalía) y seis abstenciones. Además de la Argentina, se abstuvieron Estados Unidos, la Rusia de Vladimir Putin, los gobiernos africanos de Camerún y Burkina Faso, y Bielorrusia, aliada de Putin.

“Intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas”, era el objetivo de la resolución, en la que Argentina -alineada con Washington- se abstuvo.

“Una decisión que nos aleja del consenso internacional y de la tradición diplomática argentina en defensa de los derechos humanos”, afirmó el exministro de Educación y exsecretario de Malvinas, Daniel Filmus, una de las tantas voces opositoras que expresó su rechazo a la postura argentina. “El vergonzante voto de abstención no es de la Argentina, es del gobierno de Milei. Nuestro país registra creciente violencia contra las mujeres y esto no hace más que convalidar el desprecio de políticas retrógradas, de un presidente que todos los días da muestras de servilismo a su mandante Donald Trump. Mi repudio absoluto”, postéo la diputada nacional de ARI, Mónica Frade.

El resultado de la votación de la ONU

No se trata, por cierto, de la primera vez en la que el país queda en absoluta minoría en temas o resoluciones generales que, a priori, no deberían generar rechazo.

Meses atrás, y en la voz del mismo embajador en la ONU, Francisco Tropepi, la Argentina emitió un voto negativo en la misma Asamblea General de las Naciones Unidas a una iniciativa de Ghana y la Comunidad Africana, que por mayoría denominó “el crimen más grave contra la humanidad” a la esclavitud africana. La Argentina y sus aliados Estados Unidos e Israel fueron los únicos votos en contra de aquella votación, que fue apoyada por 123 países, con la abstención de 52 naciones, entre ellas los integrantes de la Unión Europea y Gran Bretaña.

“Estamos en contra de calificar a la esclavitud como el delito de lesa humanidad más grave de la historia. ¿Por qué un crimen está por encima de otro? La resolución tiene muchas subjetividades a las que no nos adherimos”, comentó entonces una alta fuente del Gobierno para justificar la postura argentina.

Luego de las recientes y sucesivas derrotas de sus aliados internacionales (Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, Trump en las de medio término en Estados Unidos, Benjamín Netanyahu en Israel), distintos expertos pidieron al Gobierno que revisara su política de alianzas. Para el sociólogo Gabriel Puricelli, “la política exterior argentina estuvo centrada, en estos tres años, en afinidades personales” y “las derrotas de los principales socios lo obliga [al Gobierno] a buscar una política más tradicional, y prescindir de los colores ideológicos, aunque dudo que lo haga”.

Puricelli, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, sostiene que el cambio es necesario ya que “no es posible estar más aislados que ahora”. El especiaista advirtió que la inversión extranjera directa cayó como nunca en 2024 y 2025, y en organismos como Naciones Unidas la Argentina no acompañó “casi ningún voto mayoritario” en los últimos tres años. “Tenemos dos amigos (Estados Unidos e Israel), pero en el mundo hay 193 países. Es un buen momento para dejar de elegir el aislamiento”, concluyó, aunque la votación en la ONU pareciera indicar que el alineamiento con Estados Unidos continuará siendo rector de las posturas nacionales en los organismos internacionales.