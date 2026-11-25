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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Los Angeles
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California
Thanksgiving Day 26 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 27,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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