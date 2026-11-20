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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en áreas luego lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 75%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en áreas luego lluvia ligera.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 75%
- Pronóstico: neblina en áreas luego lluvia ligera
El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California
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