El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en áreas luego lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 75%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en áreas luego lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Sureste

: 1 a 6 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 75%

: 75% Pronóstico: neblina en áreas luego lluvia ligera

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California