El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Sureste

: 1 a 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El miércoles 18 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 26 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 100%.

: 100%. A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 24 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.