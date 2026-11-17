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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El miércoles 18 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 26 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 24 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.