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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto
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El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 18 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 20 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 21 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 22 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 23 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 24 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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