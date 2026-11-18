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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.
La probabilidad de precipitación de 100%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 26 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 26 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 100%
- Pronóstico: lluvia
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El jueves 19 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.
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