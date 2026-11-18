El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 100%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 26 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 13 a 26 mph, Sursureste

: 13 a 26 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 100%

: 100% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 19 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.